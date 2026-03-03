NA PONOS SVIMA! Ovi dalmatinski gradovi su u samom vrhu. Split se našao u odabranom društvu, ali nije prvi. Jedan grad ima iznenađujuće sjajne rezultate

Grad Drniš svrstao se među pet najuspješnijih gradova u Hrvatskoj prema broju studenata koji su uspješno završili fakultete. Prema ukupnom poretku, Drniš zauzima visoko 4. mjesto s 11,6 diplomiranih studenata na 1.000 stanovnika.

Knin ušao u top 10, Šibenik izvan prvih 20

Od gradova iz šibensko-kninske županije, dobar rezultat ostvario je i Knin koji se plasirao na 9. mjesto s 10,4 diplomirana studenta na tisuću stanovnika. S druge strane, Šibenik se ovoga puta nije uspio izboriti za mjesto među prvih 20 gradova na ljestvici.

Na samom vrhu poretka nalazi se Grad Kostajnica, dok drugo mjesto drži Vrlika. Treće mjesto zauzelo je Dugo Selo, koje također bilježi vrlo visok udio diplomiranih u odnosu na broj stanovnika.

Split najbolje rangirani veliki grad

Kad je riječ o većim urbanim sredinama, najviše se istaknuo Split kao najbolje plasirani veliki grad u Hrvatskoj. Split se nalazi na 10. mjestu, s identičnim rezultatom kao i Knin – 10,4 diplomirana studenta na 1.000 stanovnika.