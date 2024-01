NA POLJUDU GA ŽELJNO IŠČEKUJU, ALI.... Što će biti s Perišićevim dolaskom u Hajduk?!

Evening Standard je objavio tekst o svim igračima Tottenhama koji trenutno muku muče s ozljedama, a među njima je i hrvatski krilni napadač Ivan Perišić. Englezi navode da Perišić više nikad neće zaigrati za Tottenham, ali i da će se oporaviti tek u na ljeto ove godine, što isključuje opciju Perišićevog dolaska u Hajduk koja je nedavno spomenuta.

Pisalo se da Perišić želi doći sada, na zimu, ali i otići već na kraju sezone. Dakle, formalno bi igrač Hajduka bio samo četiri mjeseca, ali zbog njegove teške ozljede, efektivno bi klub od njega imao koristi tek pet tjedana.

Hajduk, naravno, to ne želi i hoće da Perišić potpiše ugovor na godinu i pol. Točnije, da odigra jednu cijelu sezonu, a ne da u klubu bude tek toliko da se oporavi za Euro i novi, ekspresni transfer, piše Index. Dakle, ako i dođe u Hajduk do veljače, točnije, ako ga do tada Tottenham pusti besplatno, Perišić bi mogao zaigrati za Bile samo u šest zadnjih kola ove sezone.