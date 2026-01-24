Na Poljudu će se za tjedan dana pokušati oboriti Guinnessov rekord

U Splitu će se u subotu, 31. siječnja 2026. godine, u Športskom centru Bazeni Poljud, s početkom u 12 sati, održati pokušaj obaranja Guinnessovog svjetskog rekorda u dvije discipline ronjenja na dah.

Rekorde će pokušati postaviti članovi hrvatske reprezentacije u ronjenju na dah - Toma Čelar iz Splita i Vitomir Maričić iz Rijeke. Čelar će pokušati oboriti rekord u disciplini izvođenja salto okreta na dubini od pet metara, uz dodatno opterećenje od 15 kilograma, dok će Maričić nastupiti u posebnoj disciplini čiji će detalji do samog početka ostati iznenađenje za publiku.

Prvi pokušaj rekorda planiran je u 12 sati, dok je drugi najavljen za 12.30 sati. Nakon završetka sportskog dijela programa predviđene su izjave za medije i druženje sportaša s uzvanicima.

Cilj događaja je promocija ronjenja na dah te približavanje ovog atraktivnog sporta mladima i široj javnosti. Pokušaji rekorda održat će se uz nadzor stručnog tima i licenciranih sudaca, kao i uz podršku sportskih udruga i zaljubljenika u ronjenje na dah.