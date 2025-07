Na Poljud stižu milijuni, evo kamo će Hajdukov dragulj

Selili su ga u HSV, Feyenoord i Real Sociedad, pronašli sto razloga "zbog kojih će otići baš u jedan od tih klubova", no, Dominik Prpić će ipak u novoj sezoni nositi dres – Porta.

Istinabog, ugovor još nije potpisan, ali, kako doznajemo, bit će. Mladi, 21-godišnji stoper odlazi u popularni klub iz Portugala, Hajduk će (konačno) ostvariti jedan izlazni transfer, piše Slobodna Dalmacija.

I to dobar transfer, kažu, skoro pa sedam milijuna eura. Ta cifra spominjala se i prije, to je ciljani iznos kojeg je splitski klub naumio dobiti za svog stopera. Bit će skoro sedam milja. S obzirom da je po Transfermarktu Dominikova tržišna vrijednost tek tri milijuna eura možemo reći da će ovo biti dobar posao Bijelih.

U kontekstu Prpićeva transfera spominjala su se tri kluba iz prve rečenice ovoga teksta. Nekako najviše je grizao, sudeći prema objavama, njemački velikan iz Hamburga koji se nedavno vratio u Bundesligu, međutim, na traženih sedam milijuna eura HSV, kažu, nije htio pristati.

Porto je sve to vrijeme bio najizglednija opcija. Sportski direktor Bijelih Francois Vitali krenuo je u pregovore s agentom kluba sa sjevera Portugala, naravno, u njima je sudjelovao i Prpićev agent Meho Kodro iz agencije IDUB Global. Razgovori u trokutu Hajduk – Porto – Kodro pred samom su realizacijom, za očekivati je i službenu objavu kroz koji dan.

Nije tajna da Hajduk financijski ne stoji najbolje, u kontekstu toga Uprava kluba zacrtala je zaradu od barem deset milijuna eura, ako ne i 12-13, na ime izlaznih transfera. Prpić je prvi, Vitali je to odradio, sad još jedan transfer i to je to, plan ispunjen.

A taj drugi... mogao bi biti sigurno Niko Sigur. Zanimanje za njega poraslo je nakon njegovih odličnih igara za reprezentaciju Kanade. No o tom potom. Sad prvo ispratimo Prpića u Porto. U slavni klub koji je dvaput bio prvak Europe (1987., 2004.), dvaput osvojio i Kup UEFA, te jednom bio finalist Kupa pobjednika kupova... uz to, i čak 30 puta prvak Portugala...

Mladića iz Zagreba koji je nogometni put počeo u istoimenom klubu iz Kranjčevićeve, nastavio ga u Lokomotivi, da bi ga otac, na nagovor Hajdukovog skauta iz Zagreba Tomislava Trutina, doveo na Poljud, javlja Slobodna Dalmacija.

Bio je na posudbi u Radomlju, što mu nije lako palo, trpio je i boljku, imao i zdravstveni problem koji ga je na nekoliko mjeseci odvojio od žarišta prvoligaške borbe. I vratio se. I to kako. Postao standardan u prvoj momčadi Hajduka što ga je katapultiralo u moćni Porto. Dominik, sretno!