Na Perunu se odvila jedna od najposebnijih misa u državi: Blagoslov polja s vrha brda uz crkvicu Sv. Jure

U subotu prijepodne na Perunu je održana tradicionalna godišnja misa i blagoslov polja ispred crkvice sv. Jure na vrhu Perunsko, čime je i ove godine obilježeno Jurjevo u njegovu prepoznatljivom poljičkom duhu.

Iako sam blagdan sv. Jure pada tek u nadolazeći četvrtak, okupljanje na ovom svetom mjestu i ove je godine privuklo nekoliko desetaka vjernika, planinara i zaljubljenika u prirodu koji su se uputili na brdo iznad Splita.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Misu je predvodio don Ivan Đonlić, župnik Župe Gospe u Siti iz Strožanca, a događaj je protekao u ozračju zajedništva, molitve i poštovanja prema stoljetnoj tradiciji. Vrijeme je dodatno pridonijelo dojmu – prevladavalo je pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme, uz slabu do umjerenu buru, što je uspon na Perun i boravak na otvorenom učinilo još ugodnijim.

Sudionici su isticali poseban osjećaj mira i povezanosti s prirodom koji se rijetko gdje može doživjeti kao na ovom mjestu, gdje se pogled pruža na more i otoke, a tišina planine daje dodatnu dimenziju samom slavlju.

Stoljetna tradicija Poljica

Blagoslov polja na Perunu duboko je ukorijenjen u tradiciji Poljica i jedan je od najstarijih proljetnih običaja ovog kraja. Njime se simbolično zaziva plodnost zemlje, zaštita usjeva i blagoslov rada ljudi.

Nekada je ovaj događaj imao i snažnu društvenu dimenziju – bio je prilika da se ljudi nakon zime ponovno okupe, razmijene vijesti i zajedno obilježe početak nove sezone.

Perun – mjesto gdje se susreću mit i vjera

Posebnost Jurjeva na Perunu leži i u samoj lokaciji. Brdo iznad Žrnovnice i Podstrane nosi ime po staroslavenskom bogu groma Perunu, a brojni arheološki tragovi svjedoče o njegovoj važnosti još iz pretkršćanskog razdoblja.

Na tom prostoru stoljećima se isprepliću stari slavenski običaji i kršćanska tradicija, pa današnje slavlje sv. Jure mnogi doživljavaju kao nastavak drevnih rituala vezanih uz prirodu, plodnost i cikluse života. obilježavanje Jurjeva na Perunu nadilazi okvire vjerskog događaja – riječ je o iskustvu koje spaja vjeru, prirodu i kulturnu baštinu.

Uspon na Perun, misa na otvorenom i zajedništvo okupljenih stvaraju jedinstven doživljaj koji iz godine u godinu privlači sve veći broj ljudi.

JURJEV DAN Uz dan sv. Jurja (Jurjev dan, Zeleni Juraj, Ðurđevdan…) i 23. travnja vezani su mnogi narodni običaji s početka proljeća (ophodi uz obredne pjesme, paljenje krijesova i tome sl.), no za Poljičane je Jurjevo ili Jurjev danak onaj dan u godišću kad se tradicionalno i u velikome broju oboružani župskim bandirama okupljaju na svom povijesnom zborištu na brdu Gradac zapadno od Gata kako bi zajedničkim misnim slavljem pred crkvicom sv. Jure obilježili dan svog nebeskog zaštitnika, a potom u Podgracu birali svoje velike knezove i vojvode, te cjelokupnu svjetovnu i sudsku vlast svoje nekoć slavne Poljičke knežije. U novije doba, od druge polovice 20. stoljeća, zbog radnih obaveza koje mnoge priječe da na Gracu i u svojim župama diljem Poljica svetkuju blagdan sv. Jure, hodočašće Gracu i zajedničko misno slavlje održava se prve nadolazeće nedjelje, dok je tradicionalno biranje kneza i drugih organa vlasti u Poljicima sukladno poljičkome zakonodavstvu iščezlo zajedno s nestankom Poljica s političke scene. (iz Poljičkog rječnika u pripremi) Tijekom nadolazećeg vikenda Planinarsko društvo Perun organizira bogat program u hrastovoj šumi o čemu ćete detaljnije moći čitati na Dalmaciji Danas.

MITSKO MJESTO CRKVICE SV. JURE NA PERUNSKOM Crkvica se u pisanim vrelima prvi put spominje u prikazu dobara splitske nadbiskupije 1397. g., no drži se da je podignuta mnogo prije 14. st. Obilježja su joj rustikalnost, neraščlanjenost vanjštine i unutrašnjosti, bačvasti svod i polukružna apsida. U turskim je vremenima crkvica zapuštena, a od udara groma 1752. g. stradala je do temelja. Svetomu Juri, zaštitniku Poljica i svetcu inače omiljenomu u mnogim, ne samo slavenskim, kršćanskim narodima, posvećene su u Podstrani dvije crkvice, obje na gorskom hrptu. Crkva na vrhu Perunsko (441 m) podignuta je na mjestu pretkršćanskog svetišta u kojemu se štovao praslavenski Perun, a koje se nalazilo unutar opsega mnogo starije, prapovijesne gradine, tzv. Duge gomile. Sve ovo ukazuje na to da vrh Perunsko s crkvicom sv. Jurja čuva obredni kontinuitet ne samo iz praslavenskog razdoblja nego i iz mnogo starijeg vremena te da bi svetojurjevski hodočasnički ophod s blagoslovom polja, koji se kod ove crkvice odvija 23. travnja, mogao biti svojevrsni daleki odjek tih prastarih kultova. Do crkve sv. Jure i vrha Perunsko vode tri puta obilježena planinarskim oznakama i putokazima: iz Strožanca, iz smjera Gornje Podstrane te iz Vilara na sjevernoj strani brda.