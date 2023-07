NA PARKINGU RAZBIO AUTO I POBJEGAO Šteta je oko 5.000 eura, a potraga traje za počiniteljem i tamnoplavim Fiat Tipo karavanom

U subotu, 15. srpnja, ispred zgrade na adresi Miroslava Krleže 26 tijekom ranih jutarnjih sati zasada nepoznati vozač autom je udario u dva parkirana automobila, te pobjegao s mjesta nesreće.

Jedna od oštećenih osoba, vozačica čiji su podaci poznati redakciji Dalmacija Danas, o šteti je doznala kada se oko 9:30 ujutro spustila na parking zgrade, te zatekla svoj automobil marke MINI Countryman razbijenog. Od jačine udarca, auto vozačice bio je odguran u bijelog Golfa koji je bio parkiran ispred. Javio nam se i vozač bijelog Golfa, u nadi da će krivac biti pronađen.

"Auto mi je bio razbijen s cijele desne strane. Uništen mi je zadnji branik, svjetla, zadnja i prednja vrata, prednji brani, žmigavac... Ogroman je to trošak, sigurno 5.000 eura", opisala je vozačica štetu, koju i sami možete detaljnije vidjeti u galeriji.

Odmah potom je nazvala policiju koji su došli da izvidjeti situaciju, te su pokušali odrediti vrijeme nesreće.

Susjed je prijavio događaj već ranije tog jutra

Vozačica je sama napravila plakate i polijepila ih po susjedstvu, u nadi da će se netko možda javiti s informacijama. To je učinio mladić koji živi na 15. katu susjedne zgrade.

"Javio mi se i rekao da je sve vidio i odmah prijavio polici oko 7 sati ujutro, kada se to događalo i kada je vozač s automobilom još bio na mjestu zločina. Kada sam zvala policiju, provjerili su i rekli da su dobili prijavu u 7:14 ujutro", rekla je.

Određeno vrijeme događaja bila je informacija koja je istragu gurnula ka novim otkrićima.

"Provjerili smo kamere Pošte, na kojima se ništa nije moglo vidjeti. No, na kamerama Split Parkinga uspjeli smo dobiti jasnu sliku marke automobila i vozača dok je silazio s parkinga i skretao desno", rekla nam je vozačica.

Uhvaćen na kameri

Marka traženog automobila je Fiat Tipo Karavan te je tamnoplave boje. Registracija se, nažalost, nije mogla jasno vidjeti, no slovo kojem registracija počinje je Z.

"Registarska oznaka je vjerojatno za Zagreb, možda nekakav taksi", pretpostavlja vozačica.

Ponovno će stvar uzeti u svoje ruke, te kreće u izradu plakata s novim informacijama i fotografijom automobila, u nadi da će odgovore pronaći.

"Ja smatram da se po ovim informacijama ova osoba može pronaći, jer se nađu i osobe bez ikakvih konkretnih informacija", rekla je vozačica.

"Jasno mi je da nisam prioritet, no ovo je ogroman trošak - to je pola auta. Ne bih ja zvala policiju da je bilo nešto svakodnevno. Svaki dan u kvartu nešto odvale, nešto se isfriža... Ne bih zvala zbog toga. No, meni pola auta fali", podijelila je s nama vozačica.

Ukoliko imate kakve informacije, javite se na broj 098 1808 206. Vozačica nudi novčanu nagradu.