Na ovakvom spoju sigurno još niste bili: Novi trend u Hrvatskoj – spoj na slijepo s povezom na očima

Mislite li da za svakoga na svijetu postoji ona jedna prava osoba, srodna duša? Osoba uz koju se napokon osjećate da ste – doma, osoba uz koju ste najbolja verzija sebe. Neki svoju srodnu dušu pronađu rano, već u tinejdžerskim godinama, drugima prođe pola života dok je ne nađu. I dok su se naši stari upoznavali na neki drugačiji način, danas mladi često svoju ljubav traže preko mreže. Postoje različiti tinderi, brzi spojevi, a negdje u svijetu i agencije koje spajaju parove.

Uz sve nabrojano, postoje i spojevi na slijepo. Ako ih niste nikada doživjeli, sigurno ste takve scene viđali barem u filmovima ili serijama. Nedavno je sličan trend zaživio i kod nas. S razlogom kažemo sličan jer parovi na spoj dođu – s povezom na očima. Doslovno, na slijepo. A u trenutku dok skidaju povez i upoznaju jedno drugo – sve ovjekovječi fotoobjektiv. Za sada se ovakve scene odvijaju u našem glavnom gradu, no tko zna – možda zažive i u drugim dijelovima Hrvatske.

Za cijelu ovu priču zaslužna je Vanja Lovinčić. Razgovarali smo s njom, evo što nam je sve glavna i odgovorna za foto blind dejtove otkrila.

Za početak, ako se možete predstaviti u nekoliko kratkih crta.

„Pozdrav, ja sam Vanja Lovinčić, knjižničarka i fotografkinja koja uživa u fotografiranju parova, obitelji, trudnica, događaja, sakramenata te u uličnoj, noćnoj fotografiji. Slobodno vrijeme upotpunjujem planinarenjem i bicikliranjem.“

Kako ste došli na ideju foto blind datea i koliko vam je trebalo od ideje do realizacije? Što se pokazalo kao najveći izazov? Kako sve zapravo funkcionira?

„Ideja je inozemna, a odlučila sam ju prenijeti u Hrvatsku zbog potrebe za novim konceptima upoznavanja odnosno za sporijim, iskrenim upoznavanjem. Proces započinje ispunjavanjem detaljnog upitnika, na temelju kojeg pažljivo analiziram odgovore i spajam parove. Kada je spoj dogovoren, usklađuje se termin susreta. Sudionici se upoznaju uživo, bez prethodnog dopisivanja, što omogućuje autentično iskustvo.

Od same ideje do realizacije odnosno do pronalaska prvog prikladnog spoja i njihovog fotografiranja prošlo je tri tjedna, a stalno pristižu nove prijave. Najveći izazov je zapravo privući solo muškarce da se prijave jer im se u prvom redu ne dopada pomisao fotografiranja, no zapravo je samo fotografiranje brzo i opušteno te su njihove reakcije također pozitivne.“

Zašto mislite da je ovakav način upoznavanja dobar i potreban?

„Zato jer nisu svi ekstroverti, nisu svi tipovi koji lako prilaze drugima ili uživaju u bučnim izlascima. Mnogima klasična mjesta za upoznavanje jednostavno ne odgovaraju i to ne znači da su zatvoreni ili nezainteresirani, nego da drugačije funkcioniraju. Posebno je teško samohranim roditeljima ili roditeljima koji imaju djecu veći dio vremena. Izlasci su rijetki, spontani susreti gotovo nepostojeći, a upoznavanje novih ljudi često padne na dno liste prioriteta, iako potreba za bliskošću i dalje postoji.“

Kakav je odaziv ljudi i koja dobna skupina prevladava?

„Odaziv je iznenađujuće dobar, posebno među ljudima koji su umorni od online datinga. Najčešće se javljaju osobe između 30 i 50 godina, ali ima i mlađih i starijih. Zajedničko im je da traže smislen kontakt, a za uspomenu dobivaju solo i zajedničke fotografije. Najviše je prijavljenih žena srednje dobi s djecom.“

Koliko parova ste do sada spojili? Kakve su reakcije?

„Spojeno je već nekoliko parova prema upitnicima i dogovoreni su termini fotografiranja. Parovi se spajaju prema kompatibilnosti, a ne prema redoslijedu ispunjavanja upitnika. Neki će čekati kraće, a neki dulje da im se pronađe prikladan foto partner.

Reakcije su vrlo pozitivne, čak i ako se ne dogodi romantični klik. Sudionici kažu da im je iskustvo bilo novo i vrlo ugodno. Neki su ostali u kontaktu, neki nisu, neki su se odlučili viđati. Ovo iskustvo vraća vjeru da upoznavanje novih osoba može biti smisleno i zanimljivo.“

Čime se vodite kad spajate ljude – da su što sličniji ili onim da se suprotnosti privlače?

„Važno mi je spojiti osobe prema onome što traže. Neki traže partnere s djecom, neki bez, neki katolike, neki ateiste, i tako dalje. Nastojim ispoštovati većinu parametara koje iščitam iz odgovora.“

Koliko su vam važni odgovori iz upitnika u odnosu na intuiciju?

„Upitnik je temelj te bez njega nema kvalitetnog matcha. Intuicija dolazi tek nakon analize odgovora i služi kao završni filter. Rekla bih da je omjer otprilike 70 posto upitnik, 30 posto intuicija.“

Na što posebno obraćate pažnju kad procjenjujete tko bi mogao “kliknuti”?

„Na način razmišljanja, emocionalnu zrelost, odnos prema sebi i drugima te očekivanja od odnosa. Također, vrlo je važno kako netko piše jer se mnogo toga može iščitati između redaka.“

Postoji li pitanje u upitniku koje se pokazalo presudnim za dobar spoj?

„Za dobar spoj nije presudno jedno pitanje nego skup svih odgovora na sva pitanja.“

Je li vas ikad iznenadilo koliko su se dvije osobe dobro spojile na papiru – i u stvarnosti?

„Pa zapravo me i ne iznenađuje kada dvije osobe spojene prema iskrenim i detaljnim odgovorima nađu zajednički jezik. To mi je nekako logično. Iako kemija ostaje stvar trenutka i ne može se garantirati, razgovor između ljudi sličnih vrijednosti već sam po sebi ima težinu. A ako se kemija dogodi, to je samo bonus kojem se iskreno veselim.“

Gdje možemo pratiti Vaš rad?

Na stranici www.fotocar.hr te društvenim mrežama Facebook ili Instagram FotoČar.

Slobodno se prijavite i isprobajte nešto novo!