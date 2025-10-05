Na otvorenje hotela od 85 milijuna eura stigao državni vrh i niz poznatih lica: Evo kako je izgledao glamur u Puli

U petak je uz najviše svečanosti i spektakularni domjenak službeno otvoren Heritage&Resort hotel Monumenti u Puli, jedan od najiščekivanijih hrvatskih hotela s 5 zvjezdica ukupne vrijednosti 85 milijuna eura.

Time je i službeno završen investicijski ciklus tvrtke Kermas Istra d.o.o. i njezinog lidera Danka Končara. Projekt je nicao desetak godina na polutoku sv. Katarina te je bio podijeljen u dvije faze. Prva faza bila je predviđena za izgradnju nautičke marine Polesana s 400 vezova, a druga je obuhvaćala renovaciju zaštićenih austrougarskih vojarni u sklopu kojih se nalazi novootvoreni hotel te izgradnju potpuno novog hotelskog krila.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Danas je riječ o objedinjenom i prostranom resortu s vlastitim plažama, marinom, bazenima, kongresnim centrom, smještajem i svom drugom pripadajućom infrastrukturom i sadržajima.

Na otvorenje su uz visok svečani program stigli predsjednik republike Zoran Milanović, ministar turizma Tonči Glavina, dok je ministrica zdravstva Irena Hrstić kao rođena Puljanka došla u svojstvu izaslanice predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Visoke uzvanike dočekali su župan Istarske županije Boris Miletić te gradonačelnik grada Pule Peđa Grbin.

Svečani program otvoren je nastup folklornog društva KUD Uljanik te nastupom pulskih mažoretkinja dok je kantautorica Elis Lovrić oduševila izvedbom hrvatske i istarske himne. Svečanost se zatim nastavila vatrometom i projekcijom u impresivnom vrtu hotela na kojoj je prikazan kronološki razvoj ovog projekta.

U vrtu hotela plesnom točkom oduševio je Traumatic Arts, a zatim su uzvanici mogli uživati u izložbi slika Zvonimira Mihanovića koji je svoje slike osobno predstavio državnom vrhu. Inače, riječ je o globalno poznatom slikaru iz Splita čije slike kupuju najvažniji svjetski kolekcionari i poduzetnici.

Govoreći o investiciji Danko Končar izrazio je veliku sreću što je s timom suradnika tako zahtjevan i izazovan kompleks doveli pred kraj.

“Napomenuo bih da je ovdje riječ o prostoru kojeg je tvrtka Kermas Istra dobila na ime 50-godišnje koncesije od strane Republike Hrvatske. Dakle, sve što smo uložili nakon proteka tog razdoblja vratit će se državi. A uložili smo mnogo i od jednog zapuštenog i neuglednog prostora stvorili smo ne samo mikro destinaciju već zaposlili gotovo stotinu domaćih ljudi i strateški pozicionirali istarski i hrvatski turizam.

Istaknuo bih da ovo nije samo hotel, već istinski resort koji nudi najviše per capita prostora po turistu u Hrvatskoj. Upravo u tom komforu i količini premium sadržaja vidim ono što je domaćem turizmu nasušno nedostajalo, a to je visoka usluga i korisničko iskustvo koje ostavlja bez daha”, istaknuo je Končar naglasivši kako će biti potrebno nekoliko mjeseci za pozicioniranje na na globalnoj karti iako već sada booking jamči više od očekivanog.

Ministar turizma Tonči Glavina naglasio je da ovakve investicije imaju zajednički cilj - razvijati turizam koji je održiv, cjelogodišnji i konkurentan.

“Ovo je turizam kakvog želimo i koji ne donosi samo brojke nego i kvalitetu, nova radna mjesta, veću dodanu vrijednost i bolji život lokalne zajednice”, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.

Izaslanica predsjednika Vlade, ministrica zdravstva Irena Hrstić naglasila je kako investicija od 85 milijuna eura nije samo važan gospodarski projekt već je ona jasna poruka povjerenja u grad, regiju i ljude koji ovdje žive i rade.

Posebnost novog resorta leži u činjenici da baš sve sobe imaju pogled na more. S jedne strane pogled puca na centar Pule i obližnje plaže, a s druge na Nacionalni park Brijune. Također, objekt se sastoji od dva renovirana objekta koji će nositi nazivlje “heritage” te potpuno nove “deluxe” zgrade.

Sam hotel kroz svoj dizajn interijera evocira kulturnu baštinu te vojnu i avijacijsku povijest Pule. Tako je, primjerice, nekadašnji vojni vrt pretvoren u zelenu oazu s cvijećem, sjenicama i fontanama kao buduće mjesto cocktail druženja, a već sada je po mnogima to najbolja lokacija u Hrvatskoj za vjenčanja i razne evente.

U jednom dijelu renovirane vojarne nalazi se 58 soba veličine 33 kvadrata. U drugoj renoviranoj zgradi nalazit će se konferencijska dvorana s vlastitim barom i prostorima za sastanke, a koja može primati do 400 gostiju. S druge strane tu je i moderni, novoizgrađeni i ostakljeni dio zgrade koja će imati 40 soba veličine 40 kvadrata te još osam apartmana veličine od 70 do 120 kvadrata. Hodnici i sve sobe bit će decentno, pastelno i umirujuće uređeni te će odašiljati vibrantnost starih vremena kroz fotografije, antikvitete i drugu simboliku.

Hotel ima i posebno krilo na dvije etaže s unutarnjim grijanim bazenom, spa centrom, wellnessom, saunama, jacuzzijem i fitnessom, a središnji restoran imat će jednu od najsuvremenije opremljenih kuhinja čija će ponuda biti u skladu s tradicijom i namirnicama istarske gastronomije. Dodajmo i to da se u sklopu kompleksa nalazi i plaža s vrhunskim sadržajima i sunčalištem na oko 1500 kvadrata.