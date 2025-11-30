Na obiteljskom okupljanju ubijene četiri osobe, deset ih je ranjeno

Masovna pucnjava na obiteljskom okupljanju u Stocktonu, u Kalifornijskoj Centralnoj dolini, rezultirala je s četiri mrtve osobe i najmanje deset ozlijeđenih, prema uredu šerifa okruga San Joaquin. Osumnjičeni je i dalje u bijegu.

Zamjenici šerifa odazvali su se na dojave o pucnjavi nešto prije 18 sati u blizini Lucile Avenue, oko šest milja sjeverno od centra Stocktona.

Pucnjava se dogodila u svečanoj dvorani iza Dairy Queena, gdje je u tijeku bilo obiteljsko slavlje, rekla je Heather Brent, glasnogovornica ureda šerifa, prenosi N1.

Žrtve, od maloljetnika do odraslih, prevezene su u lokalne bolnice, navela je Brent.

"Rani pokazatelji upućuju na to da se možda radi o ciljano izvedenom napadu", rekla je, dodajući da su informacije trenutačno "vrlo ograničene".

Ured šerifa San Joaquin vodi istragu.