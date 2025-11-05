Na Netflix stigao hrvatski film u kojemu se pojavljuje Grše

Jedan od najpopularnijih hrvatskih repera, Grše, pohvalio se kako glumi u domaćem filmu koji je upravo stigao na Netflix.

"Južina je na Netflixu. Ujedno i moja prva uloga u igranom filmu", napisao je Grše na Instagramu.

Film, koji je već osvojio domaću publiku u kinima, sada je dostupan široj međunarodnoj publici putem streaming servisa, prenosi Index.

O čemu se radi u filmu?

Južina je dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Ante Marina, koji potpisuje i scenarij. Riječ je o crnoj komediji i drami isprepletenoj kroz mozaik različitih priča koje se odvijaju u jednoj splitskoj stambenoj zgradi, dok nad gradom puše topli južni vjetar – južina.

Kroz film pratimo niz likova čiji se životi, pod utjecajem sparine i tjeskobe, počinju međusobno sudarati. Tu su suspendirani profesor, paranoična starica, vjernica i manipulativna majka, neuspješni reper, pa čak i nasilni bivši dečko jedne od stanarki. Svaki od njih živi svoje male drame, ali kako južina raste, tako i napetost u zgradi kulminira.

Film koristi fenomen južine ne samo kao meteorološki, već i kao psihološki i društveni motiv – vjetar koji pomuti razum, iznese na površinu skrivene frustracije i ogoli sve slojeve života u "najlipšem gradu na svitu".

Film je oduševio domaću publiku

Južina je svoju premijeru imala na Filmskom festivalu u Puli, gdje je privukla pažnju kao jedno od najzrelijih debitantskih ostvarenja godine. U kinima se počela prikazivati u srpnju 2025., a ubrzo je postala pravi mali domaći hit – s više od 10 tisuća gledatelja u samo nekoliko tjedana.

>>Napokon hrvatska komedija koju gledamo bez susramlja

Publika i kritičari pohvalili su film zbog autentične splitske atmosfere, realističnih dijaloga i svježeg humora koji progovara o svakodnevici, ali i o mentalitetu ljudi pod pritiskom. Mnogi su istaknuli da film uspješno spaja urbani realizam i crni humor, podsjećajući na najbolje primjere europske kinematografije.