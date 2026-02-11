'Na mobitel su stizale fotografije, znali smo da je ozbiljno': Učenik o satima straha tijekom pucnjave u školi

Darian Quist, učenik 12. razreda srednje škole Tumbler Ridge, i njegova majka Shelley Quist razgovarali su s voditeljicom Radija West, Sarah Penton.

Darian je opisao kako su on i njegovi kolege iz razreda zabarikadirali vrata dok je škola bila zatvorena. Njegova majka Shelley rekla je da je ostala s Darianom na telefonu i da je mogla čuti trenutak kada je policija došla otpratiti ih na sigurno, prenosi CBC.ca.

Darian Quist, učenik 12. razreda srednje škole Tumbler Ridge, i njegova majka Shelley Quist razgovarali su s voditeljicom CBC Radija West, Sarah Penton, o tome što se dogodilo.

Darian je rekao da se ubrzo nakon što je stigao na nastavu u 13:30 sati po lokalnom vremenu u hodnicima oglasio alarm s uputama da se vrata zatvore zbog karantene.

Rekao je da su vrata bila zatvorena neko vrijeme, kada su on i njegovi kolege iz razreda shvatili da nešto nije u redu.

Rekao je da je s mjesta događaja primao fotografije na mobitel.

„Nabavili smo stolove i zabarikadirali vrata“ više od dva sata, rekao je, dok nije stigla policija da ih isprati iz škole.

Kad je izašao, sreo se s majkom u društvenom centru udaljenom nekoliko stotina metara.