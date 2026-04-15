Premijera "Ere" donijela veliku šušur u splitski teatar: Bolje polovice "zasjenile" svoje supruge, evo tko je svi stigao

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu večeras je u tijeku premijera nove produkcije legendarne opere “Ero s onoga svijeta”, koja se na scenu vraća nakon punih 25 godina u obnovljenom i suvremenijem ruhu.

Riječ je o jednom od najvažnijih djela hrvatske operne baštine, a nova inscenacija izazvala je veliki interes javnosti, što potvrđuje i ispunjeno gledalište splitskog kazališta.

Spoj tradicije i suvremenog izričaja

Kako je već ranije najavljeno, nova verzija “Ere” donosi svjež pristup, ali pritom čuva autentični duh i identitet djela koje je obilježilo generacije gledatelja.

Autorski tim odlučio se za spoj tradicionalnih elemenata i modernog scenskog izričaja, čime je ova produkcija dobila novu dimenziju, ali nije izgubila ono zbog čega je publika desetljećima voli.

Elita na premijeri

Premijera je okupila i brojna poznata imena iz političkog i javnog života.

Među uzvanicima su bili župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban sa suprugom Maricom, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom Matildom, bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara, kao i aktualna predsjednica Kulturnog vijeća Marija Boban.

Tu su još bili Marinka Akrap, Magdalena Mrčela, Tamara Franović, Nikša Nikolić, Srđan Gjurković, Ante Čićo Ganza, Almira Osmanović, Željka i Mirko Karin...

Velika očekivanja od nove “Ere”

Već na početku izvedbe jasno je da je riječ o produkciji koja ima potencijal postati jedan od kulturnih događaja godine u Splitu.

Publika s velikim zanimanjem prati novu interpretaciju, a prvi dojmovi sugeriraju da je ansambl uspio pronaći ravnotežu između poštivanja tradicije i potrebe za suvremenim kazališnim izrazom.

Podsjetimo, riječ je o projektu koji se dugo pripremao i o kojem se već neko vrijeme govori kao o jednom od ključnih trenutaka aktualne kazališne sezone.

Kako će publika i kritika dugoročno ocijeniti novu “Eru”, tek će se vidjeti, no jedno je sigurno – Split večeras živi operu.