Sprema se nešto veliko u HNK Split, nakon četvrt stoljeća "Ero s onoga svijeta" u novom "ruhu": "Moderniji je, ali je zadržao svoju dušu"

U autentičnom i gotovo nestvarnom ambijentu Antoničinog mlina u Žrnovnici, kulturnog dobra starog pola tisućljeća, jutros je održana konferencija za medije povodom premijere opere „Ero s onoga svijeta“ Jakova Gotovca, koja će 15. travnja 2026. premijerno biti izvedena u Hrvatskom narodnom kazalištu Split.

Izbor lokacije nije bio slučajan – upravo takav prostor, prožet tradicijom i izvornim duhom, trebao je dočarati atmosferu opere i približiti njezin svijet publici i prije same premijere.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Povratak velikog klasika

Intendant splitskog HNK-a Božo Župić istaknuo je zadovoljstvo povratkom jednog od najvažnijih djela hrvatske operne baštine na splitsku pozornicu nakon dugih 25 godina.

„Drago mi je da imamo novog ‘Eru’ nakon 25 godina. Posljednji put bio je u režiji Dolenčića, a sada u režiji Hrvoja Korbara kojem zahvaljujemo na odličnoj suradnji. Riječ je o velikom izazovu, ali vjerujemo da ćemo ‘Eru’ prikazati na novi način i da će ova produkcija dugo trajati“, poručio je Župić.

Naglasio je i kako će publika već u prvom valu imati priliku vidjeti pet izvedbi, dok su dodatne tri planirane u sklopu Splitskog ljeta. Također je istaknuo važnost izvođenja Gotovčeva djela u godini posvećenoj njemu i Ivi Tijardoviću.

“Ero” kao temelj nacionalnog repertoara

Ravnatelj Opere Frano Igor Barović naglasio je višestruki značaj ove produkcije za HNK Split.

„‘Ero s onoga svijeta’ jedno je od temeljnih djela hrvatske operne baštine, ali i naslov koji ima vrijednost i na međunarodnim pozornicama. Želimo dodatno učvrstiti nacionalni repertoar, ali kroz suvremeno kazališno čitanje. Ovo je pravi trenutak da se ‘Ero’ vrati na pozornicu“, rekao je.

Posebno je istaknuo kako je ova produkcija osmišljena kao balans između tradicije i suvremenosti, s ciljem da bude prihvatljiva današnjoj publici, ali i dugoročno održiva na repertoaru.

Sinkevich: “Ovo je velika sreća”

Dirigent Mikhail Sinkevich, koji prvi put dirigira ovu operu, nije skrivao oduševljenje.

„Ovo je za mene velika sreća. ‘Ero’ je jedan od najvažnijih komada hrvatske operne literature. Likovi su puni života, humora i dubine. Posebno me veseli rad s tri različita interpreta Erova lika – svaki donosi dio svoje duše, a meni je to iznimno inspirativno“, kazao je.

Korbar: “Tradiciju gledamo iz drugog kuta”

Redatelj Hrvoje Korbar naglasio je kako se radi o zahtjevnom, ali inspirativnom projektu.

„Riječ je o velikoj avanturi u kratkom roku. U partituri postoji bilješka da je vrijeme radnje i današnje i ono od prije sto godina. Danas, 90 godina kasnije, svijet se radikalno promijenio i zato tradiciju gledamo iz drugog kuta. Kapitalnom djelu dajemo novu vrijednost, ali njegovi elementi ostaju svevremenski“, istaknuo je.

Dodao je kako je rad na predstavi bio obilježen radošću i energijom koju, kako vjeruje, publika itekako može osjetiti.

Mladi ansambl i snažna podjela

U fokusu su i mladi solisti, što je posebno naglašeno kao važna poruka kazališta.

„Imamo snažan i potencijalan ansambl. Ponosni smo što HNK Split ima vlastite snage koje mogu nositi ovakve produkcije“, poručeno je s konferencije.

Ulogu Miće tumačit će, među ostalima, i slovenski tenor Martin Šušnik, koji je naglasio kako je riječ o „genijalnoj operi“ te izrazio zadovoljstvo što nastavlja tradiciju nastupa slovenskih tenora na premijeri.

Splitski tenor Vladimir Garić prisjetio se svog prvog susreta s operom:

„S didom sam gledao operu i još kao dijete zapjevao kad sam čuo onaj visoki ton“, rekao je.

Tereza Kusanović, koja tumači Domu, istaknula je kako je oduševljena modernim redateljskim pristupom.

„Ovo je ‘Ero’ u kojem se može prepoznati svatko, bez obzira na generaciju. Bit će zanimljivo vidjeti ga u novom ruhu“, kazala je.

Opera koja ne silazi s pozornice

„Ero s onoga svijeta“, praizveden 1935. godine, jedno je od najizvođenijih djela hrvatske operne literature. Vedra radnja, snažna povezanost s folklorom i prepoznatljive melodije učinile su ga trajnim dijelom nacionalne kulturne baštine.

U središtu radnje je domišljati mladić Mića koji, predstavljajući se kao „Ero s onoga svijeta“, pokušava osvojiti srce djevojke Đule, pokrećući niz duhovitih i zapetljanih situacija.

Nova splitska produkcija, kako je istaknuto, donosi suvremeno čitanje klasika, ali uz očuvanje njegove izvorne energije i humora.

Ako je suditi prema atmosferi iz Žrnovnice – gdje su voda, kamen i vrijeme stvorili savršenu kulisu za najavu – publiku u travnju očekuje „Ero“ koji će istodobno biti i poznat i posve nov.

Novu splitsku produkciju opere „Ero s onoga svijeta“ režira Hrvoje Korbar, dok dirigentsko vodstvo potpisuju Mikhail Sinkevich i Josip Šego. Autorski tim čine scenografkinja Paola Lugaric Benzia, kostimografkinja Tea Bašić Erceg, koreografkinja Blaženka Kovač Carić, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec te zborovođa Maro Rica. U predstavi sudjeluju orkestar i zbor Opere HNK Split te plesači KUD-a „Jedinstvo“. U podjeli se ističe više izvođača po ulozi: Miću tumače Domagoj Dorotić, Martin Šušnik i Vladimir Garić, Marka pjevaju Božo Župić i Mate Akrap, dok ulogu Dome donose Terezija Kusanović, Bjanka Ivas i Ivona Bosančić Lasić. Đulu će utjeloviti Antonija Teskera, Neda Pejković i Maja Andrijolić, a ulogu mlinara Sime Marko Lasić i Vlatko Belas. U predstavi sudjeluju i čobanče koje tumače Tea Požgaj i Dina Vučković, čime je zaokružena snažna i brojna solistička podjela nove splitske produkcije.