Jedna od najsmrtonosnijih školskih pucnjava u povijesti: Najmanje devet ubijenih

Do sada je objavljeno da je devet osoba je ubijeno, a najmanje 25 ih je ozlijeđeno u masovnoj pucnjavi u zajednici Tumbler Ridge u Britanskoj Kolumbiji u utorak. Šest žrtava pronađeno je mrtvo u srednjoj školi Tumbler Ridge, a jedna je umrla na putu do bolnice. Još dvije osobe pronađene su mrtve u kući za koju policija vjeruje da je povezana s pucnjavom u školi.

Jedini osumnjičenik pronađen je mrtav u školi od "ozljede koju je sam sebi nanio".

Učenik 12. razreda u školi rekao je da su on i njegovi kolege iz razreda bili zaključani više od dva sata iza zabarikadiranih vrata: "Osjećao sam se kao da sam negdje gdje sam bio samo na televiziji."

Policajci vjeruju da su identificirali napadača, ali su rekli da će se "boriti" kako bi ikada utvrdili motiv za ono što je postalo jedna od najsmrtonosnijih pucnjava u školama u kanadskoj povijesti.