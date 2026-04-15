“Meštrovićeva kuća u Splitu – prostor života i umjetnosti”: Nakon 15 mjeseci obnove ponovno se otvara Galerija Meštrović

Nakon više od godinu dana zatvorenih vrata zbog opsežne energetske obnove, Galerija Meštrović u Splitu ponovno će dočekati posjetitelje. Riječ je o jednom od najreprezentativnijih izložbenih prostora u Hrvatskoj, čije se ponovno otvorenje s velikim zanimanjem očekuje i među domaćom publikom i među brojnim stranim gostima koji svake godine posjećuju ovu kulturnu instituciju.

Svečano otvorenje obilježit će izložba “Meštrovićeva kuća u Splitu – prostor života i umjetnosti”, koja će biti predstavljena u ponedjeljak, 20. travnja 2026. godine u 12 sati u Galeriji Meštrović na adresi Šetalište Ivana Meštrovića 46.

Dijalog prošlosti i sadašnjosti

Izložba, čija je autorica i kustosica Maja Šeparović Palada, donosi kompleksan pogled na život i stvaralaštvo Ivana Meštrovića kroz prostor njegove splitske rezidencije. Kroz pažljivo osmišljen postav uspostavlja se dijalog između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, povezujući arhitekturu, umjetnička djela, obiteljski život i suvremenog posjetitelja.

Posjetitelji će imati priliku vidjeti kako je nastajala Meštrovićeva kuća, ali i zaviriti u svakodnevicu obitelji kroz odabrane predmete, arhivsku građu, fotografije, dokumente i pisanu korespondenciju. Izložba tako donosi intimniji uvid u život velikog umjetnika, izvan njegovih najpoznatijih djela.

Multimedijalno iskustvo kroz prostor Galerije

Postav se proteže kroz više prostora – izložbene dvorane, trijem, Atelijer za glinu i vrt – čime posjetitelj dobiva cjelovito iskustvo prostora koji je bio i dom i radno mjesto jednog od najvećih hrvatskih umjetnika.

Vizualni identitet i likovni postav potpisuju Antun Sevšek i Damir Gamulin, a izložba uključuje i niz suvremenih interpretacija. Poseban naglasak stavljen je na multimediju – digitalna izdanja novinskih članaka, animirani film te dokumentarna filmska građa kroz video mozaik koji prikazuje obitelj Meštrović i njihovo okruženje u Splitu.

U projektu sudjeluju i suvremeni autori poput Jasmina Ćemanovića, Dragana Đokića i Ivana Svaguše Svaiga, čime se dodatno naglašava poveznica između Meštrovićeve ostavštine i današnjeg umjetničkog izraza.

Povratak važnog kulturnog prostora

Galerija Meštrović bila je zatvorena od početka 2025. godine zbog energetske obnove koja je trajala 15 mjeseci. Upravo zato ponovno otvaranje ovog prostora ima poseban značaj, ne samo za kulturni život Splita nego i za turističku ponudu grada.

Izložba “Meštrovićeva kuća u Splitu – prostor života i umjetnosti” tako označava novi početak za Galeriju i poziva posjetitelje da ponovno otkriju jedinstveni spoj umjetnosti, arhitekture i života koji je Meštrović ostavio u nasljeđe.