Tragedija u Hrvatskoj: U padu skele jedan radnik preminuo, drugi ozlijeđen

Jedan čovjek je preminuo, a drugi je ozlijeđen nakon što je na njih pala dizalica na gradilištu u Samoboru. Na mjesto nesreće sletio je i helikopter hitne pomoći koji je ozlijeđenog prevezao u bolnicu. Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u srijedu u 14.45 sati.

- Na gradilištu je smrtno stradao zaposlenik, a o događaju je obaviješteno i Državno odvjetništvo - rekli su za 24 sata iz policije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Dizalica je pala na dvoje ljudi, jedan čovjek je preminuo, drugi je ozlijeđen i helikopterom prevezen u bolnicu. Vatrogasci su izašli na teren, no nije bilo potrebe za oslobađanje. Pružili smo tehničku pomoć, unijeli su ozlijeđenog u helikopter - rekao je zapovjednik Mladen Žitković.

Očevid je u tijeku nakon kojeg će se znati više detalja.