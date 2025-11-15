Na krilima navijača Oberan osvojila još jednu medalju za Hrvatsku!

Drugi dan IJF World Tour Grand Prix Zagreb 2025 donio je još razloga za slavlje za hrvatski judo. Lara Cvjetko (do 70 kg) i Iva Oberan (do 63 kg) plasirale su se u finalni blok, a Oberan je pobjedom dodatno razveselila domaću publiku te osvojila brončanu medalju.

Subotnji finalni blok održao se nakon svečanog otvaranja Grand Prixa Zagreb 2025, kojem su prisustvovali predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet, glavni sportski direktor Međunarodne judo federacije Vladimir Barta, olimpijska pobjednica i dvostruka svjetska prvakinja Barbara Matić te predsjednica Hrvatskog judo saveza Sanda Čorak.

„Iznimno raduju nastupi i veliki uspjesi hrvatskih judašica i judaša. Pogotovo jer vidimo veliki broj mladih sportašica i sportaša, što govori o vedroj budućnosti. Osim nastupa na tatamiju, Grand Prix Zagreb uvijek potvrdi i odličnu organizaciju od strane Hrvatskog judo saveza. I ove godine su Zagreb i Hrvatska ugostili 370 ponajboljih judoka iz cijelog svijeta, njihove trenere, pomoćno osoblje i brojne uglednike, zbog čega smo jako ponosni“, rekao je na otvaranju natjecanja predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Glasno navijanje „Iva, Iva! Lara, Lara!“, povici „Ajmooo“ i brojni savjeti bili su vjetar u leđa hrvatskim judašicama i judašima u subotnjem programu. Već dobro poznata podrška reprezentativnih kolega, bivših i sadašnjih judoka, navijača i poznanika odvela je Ivu Oberan (do 63 kg) do brončane medalje. Na tribinama je bila i olimpijska pobjednica Barbara Đinović (djevojački Matić), koja je spremno pozirala s brojnim navijačima.

Prve nositeljice, Oberan i Cvjetko, u svojim kategorijama željele su biti i u završnim borbama, što bi značilo ulazak u finale. Međutim, Cvjetko je zaustavila Francuskinja Eme u posljednjih 40 sekundi četvrtfinala, dok je Oberan došla korak dalje, ali je u polufinalu protiv Poljakinje Szymanske presudio jedan yuko dvadesetak sekundi prije kraja. U oba poraza hrvatske judašice bile su aktivnije, agresivnije i bliže prilikama da povedu, no protivnice su iskoristile svoje šanse i otišle u finalne borbe.

Oberan je svoju broncu zaslužila pobjedom protiv Carlotte Avanzato, protivnice koju jako dobro poznaje. Talijanka je na početku današnjeg turnira svladala Katarinu Krišto, pa je Oberan imala i dodatni motiv. Avanzato je bolje ušla u borbu i povela wazarijem, no Dubrovkinja je ubacila u „brzinu više“, podigla agresivnost i dočekala priliku da baci Talijanku, uhvati je u zahvat i ipponom dođe do vrijedne bronce u Zagrebu!

„Repriza Europskog prvenstva. Avanzato u prvom kolu pobijedi Katarinu i onda ide na mene“, uz smijeh se prisjetila brončana Iva, pa dodala:

„Samo je ovaj put završetak bio drugačiji, puno sretniji! Jako je neugodna, dobro se poznajemo i s priprema, ali iskoristila sam priliku za koju mi je trener u pripremi borbe rekao da bi se mogla otvoriti. Uz ovakve navijače nije moglo biti drugog ishoda. Izlazim na tatami, ne vidim da su tribine Arene pune, i onda tako glasno navijanje… Evo, i sada se naježim.“ Presretna Oberan uspješnu sezonu i vrlo vjerojatan ulazak među pet najboljih na svijetu u svojoj kategoriji završava u Abu Dhabiju.

„Odlična sezona i još jedan iskorak nakon prošle godine, u kojoj je bila na iznimno mali korak do Olimpijskih igara. Sada je Iva još stabilnija, još kvalitetnija, a ja vidim i dalje iznimno veliki prostor za rast. Danas je u dva navrata nadoknadila zaostatak protiv ozbiljnih protivnica, bila mirna u teškim trenucima i zasluženo osvojila broncu“, zadovoljno je sažeo trener Mateo Semiz.

Cvjetko nije dala priliku Šveđanki Eriksson u repasažu i dominantno je prošla u borbu za broncu, gdje ju je čekala Aleksandra Andrić iz Srbije. Time je sportski „osvetila“ mlađu sestru Janu, koju je Eriksson pobijedila u osmini finala. Mlađa sestra Cvjetko do Šveđanke je došla nakon slavlja protiv Amerikanke Nguyen.

Ako se zna da je Lara Cvjetko u posljednje 24 borbe upisala samo tri poraza (finale Svjetskog prvenstva, četvrtfinale Europskog prvenstva i današnje četvrtfinale), razumljiva je uloga favoritkinje i u borbi za broncu na domaćem tatamiju. Međutim, brojna putovanja i potrošnja energije tijekom vrhunske sezone ostavili su traga na koncentraciji i snazi.

Andrić je već u prvom napadu upisala yuko, a zatim više od tri minute uspješno branila pokušaje hrvatske judašice da se vrati iz zaostatka. Uz izostanak pravovremenog prepoznavanja napada, Andrić je došla do zaslužene medalje.

„Prvenstveno mi je žao zbog navijača koji su me nosili i dali mi dodatnu energiju da se trudim do kraja. Međutim, danas nije išlo. Već u srijedu počinjem s pripremama za iduću godinu i želim ispraviti greške zbog kojih sam danas upisala dva poraza“, odlučna je bila Cvjetko, primjer vrhunske sportašice koja želi najveće rezultate.

„Odmorit ću se tamo iza 2032. godine“, dodala je kroz šalu, odgovarajući na novinarsko pitanje treba li joj duži odmor nakon sezone ispunjene medaljama i uspjesima, u kojoj je stigla i do 1. mjesta svjetske rang liste.

„Čast je i ponos trenirati takve sportašice kao što je Lara. Takva je i Ana Viktorija Puljiz i Helena Vuković. Prije svega, pristojni i karakterni ljudi, odlične studentice, predane judu i željne kvalitetnog rada. Razumljiva je tuga, ali realno, Zagreb je došao na kraju vrhunske sezone u kojoj se Lara iznimno potrošila kroz brojne nastupe i pobjede. Žao nam je što nismo završili zagrebački nastup medaljom zbog predivne publike, saveza, podrške institucija i sponzora, ali dali smo sve od sebe“, rezimirao je Larin trener Dragan Crnov, izbornik hrvatske ženske reprezentacije.

Od ostalih hrvatskih predstavnika najdalje je stigla Karla Kulić (do 70 kg), koja je nakon pobjede protiv Portugalke Pine upisala i uspjeh protiv Poljakinje Kowalewske. U četvrtfinalu je bolja bila već spomenuta Andrić, a zatim je u repasažu protiv Kulić slavila i Talijanka Pedrotti.

Pobjedu u prvom nastupu upisala je i Nina Simić (do 63 kg), koja je bila bolja od Balali, ali je na drugoj prepreci spretnija bila Izraelka Shemesh. U prvom nastupu zaustavljeni su Robert Klačar i Luka Katić (obojica do 73 kg), Luka Zorotović (do 81 kg), Nina Cvjetko i Katarina Krišto (obje do 63 kg) te Anđela Violić (do 70 kg).

Nedjeljni program u Areni Zagreb počinje kvalifikacijama u 10:30 sati, dok je finalni blok na rasporedu u 17 sati. Za sve one koji ne mogu doći u Arenu, prijenos finalnih borbi nedjeljnog programa bit će na HTV 2.