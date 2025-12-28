Na kraju godine u Zoni upoznajte prijatelje, zaigrajte novu igru ili napišite čestitku!

Čak i posljednji dani 2025. godine nude razloge za dolazak u Zonu. Prednovogodišnji Speed friending donosi priliku za upoznavanje novih ljudi, večer društvenih igara predstavlja igru u nastajanju, a na Staru godinu posjetitelji će moći sudjelovati u pomalo zaboravljenoj tradiciji pisanja novogodišnjih čestitki.

U ponedjeljak u 19 sati održat će se šesto izdanje Speed friendinga - opuštenog i dinamičnog druženja za sve koji žele upoznati nove ljude i steći prijateljstva.

"Ovo posebno prednovogodišnje izdanje Speed friendinga idealna je prilika da u kratkim, zabavnim razgovorima upoznate različite ljude, razmijenite iskustva i možda pronađete sugovornike s kojima dijelite zajedničke interese", poziva Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Zona će biti otvorena...

U utorak, od 18 sati do ponoći, održat će se večer društvenih igara "Ajmo se igrat!", s fokusom na novu igru Živa istina. Riječ je o testnom izdanju igre pa igrači imaju ekskluzivnu priliku u razgovoru s autorom igre Vencijem Wangom utjecati na njezin daljnji razvoj.

"Zbog blagdana, prosinačko izdanje večeri društvenih igara umjesto posljednjeg petka u mjesecu održava se u utorak. Sudionici će, osim igre večeri, moći zaigrati i druge popularne društvene igre ili donijeti svoju omiljenu", dodaje Lara.

Na Staru godinu, u srijedu od 9 do 15 sati, Zona će biti otvorena za sve koji žele predahnuti uz toplu kavu ili čaj te sudjelovati u pisanju posebnih novogodišnjih čestitki. Već u petak, radionicom Japanska ceremonija čaja, započinje bogat siječanjski program. Više informacija o događanjima i siječanjskom programu dostupno je na klubzona.net.