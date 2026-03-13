Na korak do Olimpijskih igara: Mlada Splićanka među osam najboljih boksačica svijeta

Ema Anđela Žaja, koja se nalazi na Svjetskom kupu u Bangkoku, danas u ranim jutarnjim satima po našem vremenu, upisala je i drugu pobjedu te je ušla među osam najboljih boksačica svijeta u kategoriji do 48 kg na Svjetskom kupu U-19! Plasman u četvrtfinale Emi bi trebao značiti i sigurnu vizu za Olimpijske igre mladih koje će se održati početkom studenog, u Dakru, glavnom gradu Senegala!

Ema je, nakon pobjede 5:0 u 1/16 finala nad Tajlanđankom Payungkasem, u 1/8 finala još uvjerljivije izdominirala prvakinju Maroka Meryem Boukraau, te je jednoglasnom sudačkom odlukom 5:0 odnijela drugu pobjedu i prolaz u 1/4 finala. Meč s Marokankom je s Emine strane odrađen besprijekorno ali je bio energetski jako zahtjevan a pogotovo zbog nesportskog ponašanja protivnice- nakon što je zaradila čak dvije sudačke opomene zbog grljenja i udaraca glavom, Marokanka je i ugrizla Emu što sudac nije vidio za još ozbiljnije sankcije. Unatoč svemu tome Ema je cijeli meč ostala hladne glave te je silovitim tempom i udarcima Marokanku ostavila bez ikakvog odgovora, zbog čega je ista i "morala" posegnuti za nesportskim potezima.

Naša 16 godišnja šampionka, koja je tek ulazna mlađa seniorka, za medalju će se boriti već sutra,13.03., u ranim jutarnjim satima po našem vremenu protiv Rumunjke Georgiane Moraru koja je na putu do četvrtfinala uvjerljivo izdominirala prvakinju Južne Koreje jednoglasnom sudačkom odlukom a potom u osmini finala i prvakinju Kine prekidom u 2. rundi