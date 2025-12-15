Na Klisu otvorena izložba o dvoru kralja Tomislava

Na tvrđavi Klis danas je otvorena izložba pod nazivom „Dvor hrvatskog kralja Tomislava na Klisu”, posvećena ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti i ulozi Klisa u razdoblju stvaranja hrvatske državnosti.

Izložba donosi prikaz Klisa kao povijesnog središta političkog i društvenog života, naglašavajući njegov značaj ne samo kao tvrđave, već i kao grada i prijestolja. Kako je istaknuto prilikom otvorenja, Klis je kroz povijest bio mjesto odlučivanja, utočište i simbol hrvatske slobode, a u vrijeme kralja Tomislava upravo se na ovom prostoru oblikovala ideja Hrvatske kao kraljevstva i zajednice svih Hrvata.

U svojoj objavi, načelnik Općine Klis Jakov Vetma podsjetio je na riječi Poljičkog statuta prema kojima se Poljičani, bez obzira na različita tumačenja podrijetla, “navijek u Klis gledaju”, ističući time trajnu povezanost ovog kraja s kliškom tvrđavom.

Izložba je rezultat suradnje povjesničara, muzealaca i lokalne zajednice, a kroz panele, fotografije i rekonstrukcije oživljava se slika ranosrednjovjekovne Hrvatske. Cilj joj je, kako je naglašeno, povezati znanstvenu istinu i narodnu predaju te posjetiteljima približiti identitet i povijesnu ulogu Klisa.

Načelnik Vetma zahvalio je svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, istaknuvši kako Klis nije samo spomenik, već živa baština koja i danas ima što poručiti. Izložba je ujedno i doprinos obilježavanju 1100. obljetnice Splitskog sabora i prvog spomena Hrvatskog Kraljevstva.