Na kampusu se sinoć tražilo mjesto više. Tomislav Bralić i Intrade zapalili atmosferu

Plato ispred zgrade Triju fakulteta sinoć nije bio samo omiljeno mjesto okupljanja splitskih studenata. Tomislav Bralić i klapa Intrade na to su lijepo mjesto privukli sve generacije, a dobru su većinu činili oni koji su davno završili svoje školske obaveze. U sklopu Adventa na Kampusu održan je besplatan dvosatni koncert, a svima znani stihovi odjekivali su cijelim kampusom. Starije generacije su se vratile u školske dane i nije im bio problem stajati u prvim redovima i ispijati piće sa svojim mlađim sugrađanima.

Organizatori procjenjuju da je na kampusu sinoć bilo preko 2.000 posjetitelja. Večeras je na kampusu također veselo. Na pozornicu se penju Giuliano i Diktatori. Koncert je također besplatan.

A kako je bilo sinoć pogledajte u fotogaleriji Pauna Paunovića iz Studentskog centra u Splitu.