Na Jadranu se mjeri visina valova do sedam metara. Donosimo prizore iz Splita

Kao što je i najavljeno, izražena sredozemna ciklona djeluje na cijelom Jadranu, a srijedu obilježavaju kiša, jako jugo i neuobičajeno visoke temperature zraka za ovaj dio godine. Dvoznamenkaste vrijednosti izmjerene su na većem dijelu obale, dok je tijekom dana palo do deset litara kiše po četvornom metru, ponegdje i više – osobito na Kvarneru.

Jugo na vrhuncu: Udari do olujne snage

Vrhunac juga očekuje se sredinom dana, a vjetar je na većem dijelu obale jak, mjestimice s olujnim udarima. Prema podacima DHMZ-a, u 12 sati na Marjanu jugo je puhlo do 16 metara u sekundi, što je blizu olujnog prosjeka.

Meteorološko-oceanografska plutača Blitvenice bilježi brzine vjetra oko 90 kilometara na sat, dok je maksimalna visina vala nešto malo manja od 7 metara.

Snažan vjetar izaziva velike probleme u pomorskom prometu, zbog čega su u prekidu brojne trajektne, katamaranske i brodske linije.

U prekidu su trajektne linije:

Orebić–Dominče, Brestova–Porozina, Lopar–Valbiska, Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ, Zadar (Gaženica)–Ist–Olib–Silba–Premuda–Mali Lošinj, Split–Vela Luka, Stari Grad–Split, Drvenik–Sućuraj, Vis–Split.

U prekidu su katamaranske linije:

Mali Lošinj–Cres–Rijeka, Novalja–Rab–Rijeka, Olib–Silba–Premuda–Zadar, Ist–Zapuntel–Brgulje–Molat–Zadar, Jelsa–Bol–Split, Split–Stari Grad–Split, Ubli–Korčula–Dubrovnik, Ubli–Vela Luka–Hvar–Split, Zadar–Mali Iž–Veli Iž–Mala Rava–Rava, Split–Vis.

U prekidu su brodske linije:

Vodice–Prvić Šepurine–Zlarin–Šibenik, Zadar–Preko, Mali Lošinj–Unije–Susak, Ilovik–Mrtvaška, Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ, Šibenik–Žirje, Zadar–Sali–Zaglav–Zadar, Milna–Rogač–Split.

Izmjene u redu plovidbe za 28. i 29. siječnja

Uz prekide, uvedene su i pojedine izmjene u redu plovidbe:

Trajektna linija 532 Šibenik–Kaprije–Žirje plovi bez pristajanja u luku Kaprije

Trajektna linija 435 Zadar (Gaženica)–Bršanj (Iž) isplovljava iz Gaženice u 15:30 umjesto u 13:00

Trajektna linija 832 Prapratno–Sobra isplovljava iz Sobre u 16:20 umjesto u 15:00

Brod na liniji Ubli–Korčula–Polače–Sobra–Šipanska Luka–Dubrovnik danas isplovljava iz Dubrovnika u 15:00 umjesto u 14:30

Brod Proversa na liniji Korčula–Hvar–Split i obratno, s polaskom u 16:00, neće pristajati u luku Hvar

U četvrtak, 29. siječnja, katamaran na liniji 9403 Zadar–Molat–Brgulje–Zapuntel–Ist/Široka u 06:00 isplovljava iz luke Kosirača umjesto iz luke Ist/Široka

U četvrtak, 29. siječnja, uvodi se putovanje na liniji 401 Zadar (Gaženica)–Ist–Olib–Silba–Premuda–Mali Lošinj, s polaskom iz Zadra u 09:00 te povratkom iz Malog Lošinja u 16:15

Trajekt na liniji Split–Vela Luka–Ubli nedjeljom i blagdanom iz luke Ubli isplovljava u 12:00 (umjesto u 13:00), a iz Splita u 17:00 umjesto u 18:00

Što slijedi: Navečer okretanje vjetra, u četvrtak mirnije

Prema najavama, krajem dana jugo će okretati na oštro i lebić uz postupno slabljenje. U četvrtak će i dalje biti nestabilno, no uz manje kiše, moguća sunčana razdoblja te znatno slabiji vjetar.