Na Hvaru otvoreno najveće svjetsko natjecanje u utrkama s preprekama – Spartan World Championship 2025.

Večeras je službeno otvoreno ovogodišnje izdanje Spartan World Championship Hvar, najvećeg globalnog natjecanja u utrkama s preprekama, koje je ove godine privuklo rekordnih 4.200 registriranih natjecatelja iz više od 60 zemalja svijeta.

Rekordan broj prijava potvrđuje sve veću popularnost i međunarodni značaj ovog adrenalinskog spektakla, ali i snažnu poziciju Hvara kao atraktivne destinacije za sportsku i outdoor scenu.

Spartan World Championship okuplja elitne sportaše, entuzijaste i rekreativce u jedinstvenom izazovu koji testira izdržljivost, snagu, snalažljivost i timski duh. Natjecatelji će se natjecati u više različitih kategorija i dužina staza, uz savršenu kulisu netaknute prirode i povijesnih lokaliteta otoka.

Hvar ovih dana ne postaje samo sportska pozornica, već i središte globalne Spartan zajednice – mjesto susreta različitih kultura, jezika i priča, povezanih zajedničkom strašću prema izazovu i pomicanju osobnih granica.