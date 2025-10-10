Close Menu

Na Hvaru otvoreno najveće svjetsko natjecanje u utrkama s preprekama – Spartan World Championship 2025.

Na Hvaru je danas službeno otvoreno novo izdanje Spartan World Championshipa koje je okupilo rekordnih 4.200 natjecatelja iz više od 60 zemalja svijeta, potvrđujući status Hvara kao vrhunske svjetske destinacije za sportski turizam

Večeras je službeno otvoreno ovogodišnje izdanje Spartan World Championship Hvar, najvećeg globalnog natjecanja u utrkama s preprekama, koje je ove godine privuklo rekordnih 4.200 registriranih natjecatelja iz više od 60 zemalja svijeta.

Rekordan broj prijava potvrđuje sve veću popularnost i međunarodni značaj ovog adrenalinskog spektakla, ali i snažnu poziciju Hvara kao atraktivne destinacije za sportsku i outdoor scenu. 

Spartan World Championship okuplja elitne sportaše, entuzijaste i rekreativce u jedinstvenom izazovu koji testira izdržljivost, snagu, snalažljivost i timski duh. Natjecatelji će se natjecati u više različitih kategorija i dužina staza, uz savršenu kulisu netaknute prirode i povijesnih lokaliteta otoka.

Hvar ovih dana ne postaje samo sportska pozornica, već i središte globalne Spartan zajednice – mjesto susreta različitih kultura, jezika i priča, povezanih zajedničkom strašću prema izazovu i pomicanju osobnih granica.

