Na Gripama se slavilo srce Splita: 80 godina ljubavi prema košarci

Emotivno je bilo danas na Gripama, na obilježavanju 80. rođendana Košarkaškog kluba Split – nekoć slavne „Jugoplastike“, kluba koji je i dalje službeno proglašen najboljim europskim košarkaškim klubom 20. stoljeća.

Okupila se „žuta obitelj“ – brojni zaljubljenici koji su godinama ispunjavali tribine Gripa, i u vremenima kad nije išlo, ali naravno i onda kad su se osvajale europske titule.

Stvarno je bilo lijepo vidjeti vremeplov starih fotografija na ekranu u Žutom salonu, na svečanosti gdje su se, kao sugovornici klupskog glasnogovornika, izmjenjivali Željko Jerkov, Branko Macura i Ante Grgurević.

Lijepo je bilo vidjeti i Mladena Tudora, koji se prisjetio one majstorice s Bosnom 1977. godine, lopte s te davne i legendarne utakmice koju je sačuvao i darovao klupskom Žutom salonu. A onda je, kao i uvijek, zapjevao sa svojom klapom Friži – od srca, onako kako samo on zna.

Ne znaš što te više dirne – fotografije i uspomene generacije sedamdesetih: Rate, Pere, Žele, Šolmana, Macka...

Ili ipak ona najuspješnija generacija: Dina, Tonija, Perasa, Sretu, Duška Ivanovića...

Pa i oni koji su osvojili, zasad, jedinu titulu prvaka Hrvatske – generacija Ukića, Grgurevića, Rančića, kad se i Dino Rađa vratio u sezoni 2003./04. da zaključi briljantnu karijeru u svom najdražem klubu.

Na kraju je, kako i priliči, gradonačelnik Tomislav Šuta pozdravio nazočne, istaknuvši značaj kluba te angažman Grada Splita u njegovu daljnjem razvoju i budućim uspjesima.

Na svečanosti su nazočili i pročelnik za društvene djelatnosti Grada Splita Mate Omazić te županijski pročelnik za kulturu Željko Primorac, koji su čestitali klubu na velikom jubileju.

Uzvanici su potom obišli izložbu stotinjak dresova žutih kroz godine, koje je neumorno skupljao novinar i kolekcionar Tomislav Gabelić.

Razrezala se i slavljenička torta, prisjetilo se Münchena, Zaragoze, Pariza i onih davnih titula – koševa Zorana Graše i Damira Šolmana.

Toplo oko srca, suza u oku i jedna zajednička želja – bit će to opet.