Na Gripama promocija monografije o Željku Jerkovu prije utakmice

U salonu košarkaške dvorane na Gripama danas će se u 17 sati, uoči utakmice ABA lige između Splita i Igokee, održati promocija monografije „Željko Jerkov – kolekcionar zlatnih medalja“, autora poznatog sportskog novinara Tomislava Gabelića.

Riječ je o šestoj monografiji ovog autora, a trećoj posvećenoj velikanima splitske košarke. Nakon knjiga o Damiru Šolmanu i Petru Skansiju, i Željko Jerkov dobio je zasluženi pisani zapis svoje bogate i briljantne karijere.

Jerkovljeva sportska priča započela je još sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u vrijeme kada su momci u žutim dresovima tadašnje Jugoplastike počeli igrati zapaženu ulogu na europskoj košarkaškoj sceni. Godine 1977. osvojena je titula državnog prvaka u legendarnoj majstorici protiv sarajevske Bosne, a lopta s te utakmice i danas se čuva kao relikvija u Kući slave splitskog sporta.

Te sezone Jugoplastika, predvođena trenerom Petrom Skansijem, osvojila je trostruku krunu – prvenstvo, Kup i Kup Radivoja Koraća. Upravo je Jerkov bio jedan od ključnih igrača u tom europskom pohodu, a tijekom karijere osvojio je još dva državna kupa i dodatni Kup Radivoja Koraća, čime je postao jedan od simbola kluba.

U to su vrijeme centri dobivali nadimak „zvonici“, a Željko Jerkov bio je najveći među njima – „zvonik Gripa“. Kao jedan od najboljih centara Europe ostao je vjeran Jugoplastici i u najtežim trenucima, igrajući i u Drugoj ligi kako bi pomogao klubu da se vrati među elitu, odbivši tada odlazak u inozemstvo, iako su takve prilike bile rijetke i vrlo poželjne.

– Drago nam je što se danas na Gripama održava ova hvalevrijedna promocija. Željko Jerkov jedno je od najvećih imena kluba i naš košarkaš s najviše osvojenih medalja. Sretni smo što je i dalje u stalnom kontaktu s klubom – rekao je Domagoj Maroević, predsjednik Nadzornog odbora KK Split.

Jerkov je dao velik doprinos i kao član Stručne komisije bivših velikana s Gripa, koja je krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina bila važna potpora trenerima Božidaru Maljkoviću i Željku Pavličeviću u razdoblju najvećih klupskih uspjeha.

Predgovor monografije napisao je Branko Macura, Jerkovljev suigrač iz mladih reprezentativnih dana, koji je imao važnu ulogu u njegovu dolasku iz Pule u Split, vođen isključivo ljubavlju prema klubu.

– Ovo je treća knjiga u nizu o splitskim košarkašima u izdanju Splitskog kluba olimpijaca. Nakon monografija o Damiru Šolmanu i Petru Skansiju, Tomislav Gabelić došao je na ideju da napiše knjigu i o meni. Drago mi je što su u knjizi svoja sjećanja podijelili brojni suigrači i prijatelji poput Rate Tvrdića, Branka Macure, Dragana Kičanovića, Krešimira Ćosića, Zorana Slavnića i Dražena Dalipagića – rekao je Jerkov.

Zato će večeras, prije prve lopte utakmice Split – Igokea, Gripa još jednom odati počast svom „zvoniku“, čovjeku koji je godinama čuvao reket i ostavio neizbrisiv trag u povijesti splitske košarke.