Na Gripama obilježen Dan žena: Predsjednik kotarskog vijeća dijelio karanfile sugrađankama

Predsjednik vijeća GK Gripe Karlo Pilko obilježio je Međunarodni dan žena dijeljenjem karanfila sugrađankama na području kotara.

Kako su objavili na službenoj stranici GK Gripe, karanfili su uručeni ženama kao mali znak pažnje i zahvalnosti, posebno onima koje su i na sam Dan žena morale raditi kako bi drugi mogli uživati u slobodnom danu.

„Na Dan žena predsjednik vijeća GK Gripe dijelio je karanfile našim sugrađankama, osobito onima koje su danas morale raditi kako bi mi ostali uživali. Mali znak pažnje i poštovanja, ali od srca“, poručili su u objavi.

Na kraju su svim sugrađankama uputili i čestitku povodom Dana žena uz poruku: „Drage naše, sretan vam Dan žena.“