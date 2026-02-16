Na granici u Novim Selima zaustavljen 44-godišnjak: Vozio bez dozvole, u automobilu imao dimne bombe i bengalke

U prijepodnevnim satima jučer, 15. veljače, ulaznoj graničnoj kontroli na MCGP Nova Sela pristupilo je osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 44-godišnjak.

Graničnom kontrolom policijskih službenika Postaje granične policije Metković utvrđeno je kako vozač vozilom upravlja za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Osim toga, u vozilu je pronađeno i 6 dimnih bombi i 3 bengalke koje su uz potvrdu oduzete.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja i Zakona o sigurnost prometa na cestama policija je nadležnom sudu predložila da se 44-godišnjak kazni novčanom kaznom od 2.010,00 eura i jednogodišnjom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.