Na granici u Dalmaciji zaplijenjeno gotovo 13 kilograma kokaina!

Policijski službenici Postaje granične policije Gruda u suradnji s carinskim službenicima u srijedu, 17. prosinca, oko 17.30 sati, na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Karasovići spriječili su pokušaj krijumčarenja veće količine droge kokain.

Na graničnu kontrolu, s namjerom izlaska iz Republike Hrvatske, pristupilo je osobno vozilo albanskih registarskih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji albanski državljanin. Tijekom pregleda vozila policijski službenici uočili su posebno prepravljeni prostor u kojem su se nalazili paketi oblijepljeni selotejp trakom, karakteristični za pakiranja droge.

Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku obavljena je detaljna pretraga vozila, pri čemu je u posebno izrađenom prostoru u stražnjem dijelu pronađeno ukupno 12 paketa s 12,750 kilograma kokaina. Droga je oduzeta, a vozač je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je da je droga putovala iz zemalja zapadne Europe te je bila namijenjena daljnjoj preprodaji na području Albanije. Iz policije ističu kako se ne radi o slučajnom pronalasku, već o rezultatu višemjesečnog zajedničkog operativnog rada policije, carine i Analitičkog tima MUP-a, koji analizom kretanja sumnjivih osoba identificiraju potencijalne krijumčare i planiraju njihovo uhićenje.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u posljednjih pet godina, od 2020. do danas, podnijela je 490 kaznenih prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dok je zbog konzumacije droge prekršajno prijavljeno 4.091 osoba.

U istom razdoblju, kroz 4.418 zapljena u sklopu ulične redukcije droga i operativnih akcija, zaplijenjeno je ukupno 317 kilograma marihuane, 256 kilograma heroina, 769 kilograma kokaina, gotovo 22 kilograma amfetamina, više od 93 tisuće komada lijekova s popisa droga te 1.660 stabljika marihuane.

Iz PU dubrovačko-neretvanske ističu i kako su, osim represivnih aktivnosti, snažno usmjereni na prevenciju, posebno među djecom i mladima, kroz dugogodišnje edukativne programe u školama i javne preventivne projekte.