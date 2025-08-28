Na fasadi doma poznatog pisca osvanuo grafit s prijetnjom: "Sumnjam na Plenkovića i Božinovića"

Poznati književnik i kolumnist Miljenko Jergović doživio je prijetnju ispred vlastitog doma – na fasadi zgrade u kojoj živi osvanuo je grafit ozbiljnog sadržaja. Iako poručuje da slučaj neće prijaviti policiji, naglašava da "sumnja na krivce".

"Prijetnja je očita i nedvosmislena. I shvaćam je jako ozbiljno. Znam, kao i vi, s koje strane dolazi. Znam, kao i vi, tko su njezini inspiratori i pokrovitelji", napisao je Jergović na društvenim mrežama.

Objašnjava kako poruka ima dvostruku svrhu: prestraviti njega osobno, ali i "proizvesti nelagodu u susjeda".

"Najjednostavnije bi, naravno, bilo otići. Time bi se ostvario smisao ovog grafita, naročito dijela: 'Naša država naša pravila', ispisanog karakterističnom modrom bojom. Ali kako je na meni riječ, onda da kažem i ovo: premda policiji neću podnijeti prijavu, naprosto zato što nemam vremena, niti u ovoj vrsti slučajeva imam povjerenja u policiju, svaki napad na sebe i svoje bližnje učinit ću javnim. I učinit ću sve da o njemu budu obaviješteni svi koji, bilo gdje na svijetu, objavljuju moje knjige ili pišu o njima", poručio je.

Dodao je i da mu je dobro poznata uobičajena praksa policije u ovakvim slučajevima: "Policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita – sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića."

Jergović je jedan od najpoznatijih i najprevođenijih suvremenih književnika s ovih prostora, višestruko nagrađivan za svoja djela. Nažalost, ni ovaj incident nije usamljen – prošlog je tjedna na društvenim mrežama objavio da ga je u centru Zagreba verbalno napala nepoznata žena.