Na današnji dan poginuo Damir Ivančić Pucko: Split ga ne zaboravlja

Na današnji dan 1992. godine, u bitci za Kupres, poginuo je hrvatski branitelj Damir Ivančić Pucko.

Pucko je bio istaknuti pripadnik Torcide iz osamdesetih godina, kada je mlađa generacija navijača Hajduka počela predvoditi navijanje na sjevernoj tribini Poljuda. Bila je to generacija koja je tribine i odlaske na gostovanja zamijenila prvom linijom bojišnice i stala u obranu Domovine.

U njegovoj Siromašnoj i danas mu se na godišnjice odaje počast paljenjem svijeća i bakljadom, a uspomene na njega evocira i Facebook stranica Osamdesete u Splitu, kao simbol sjećanja na Pucka, koji i dalje živi u srcima svoga kvarta, grada i svih koji su ga voljeli i poštovali.

Split pamti.