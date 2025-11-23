Na čemu najviše štede stanovnici najskuplje zemlje u Europi?

Iako je riječ o zemlji s iznimno visokim životnim standardom, istraživanja i ankete pokazuju da je štednja vrlo važan čimbenik u Švicarskoj.

Švicarska je jedna od najskupljih zemalja u Europi, a istovremeno je često proglašavaju najboljom na svijetu. Uz to, navodno je svaka sedma osoba ondje – milijunaš. No, to ne znači da Švicarci imaju potpunu financijsku slobodu; prije bi se moglo reći da odražava njihovo dobro upravljanje novcem.

Prema Deloitteovoj anketi “Pulse of Switzerland”, rastuća inflacija ostavlja traga i na švicarskim novčanicima, što se očituje u ponašanju potrošača, prenosi Nova.rs.

Prvo se "režu" restorani

Gotovo 60% ispitanika smanjuje potrošnju i odriče se stvari koje im nisu nužne. Više od polovice rjeđe jede i pije izvan kuće – za razliku od ljudi na Balkanu, koji čak i u lošim danima vole sjediti po kafićima i posljednje eure potrošiti u gostionici. Čak 52% Švicaraca prvo se odriče odlazaka u restorane, klubove i barove.

Druga mjera su – putovanja i godišnji odmori. Četrdeset posto ispitanih navodi da su smanjili troškove za odmor, putovanja i slobodno vrijeme. Isto toliko ih rjeđe kupuje odjeću i nove stvari.

Na kraju, ljudi pokušavaju štedjeti ne samo na “velikim stavkama” i luksuzu, nego i na redovnim namirnicama. Više od trećine (34%) ispitanika navodi da su smanjili potrošnju na hranu. Kako bi smanjili troškove, 51% njih više prati akcije i posebne ponude, 44% prelazi na jeftinije proizvode, a 37% mijenja dobavljače (npr. trgovine ili brendove) kako bi optimizirali potrošnju.

Mnogo manje njih svjesno štedi na obrazovanju (10%), javnom prijevozu (14%) i telekomunikacijama (16%), što sugerira da se ove kategorije doživljavaju kao važnije.

Štednja za neočekivane troškove

Ipak, Švicarci ne štede samo da bi lakše preživjeli – 79% njih smatra da je štednja važna prvenstveno zbog neočekivanih troškova, pokazuje istraživanje kompanije Baloise u suradnji s institutom YouGov provedeno ove godine.

Ispostavilo se, međutim, da je samo 47% ispitanika uspjelo nešto uštedjeti u posljednjih šest mjeseci. Sudionici istraživanja bili su u dobi od 15 do 79 godina.

Čak 71% štedi kako bi bilo spremno na nepredviđene troškove, no razlozi za štednju mijenjaju se kroz životne faze. Primjerice, znatno više osoba mlađih od 30 godina (19%) štedi za svoj prvi dom nego bilo koja druga dobna skupina.

Istraživanje je pokazalo i da je više od polovice stanovnika Švicarske trenutačno zadovoljno svojom financijskom situacijom. Glavni razlozi su dovoljno dobar prihod (33%), financijske rezerve ili imovina (23%) te odsustvo akutnih briga (20%). Međutim, kada se govori o budućnosti, osjećaj financijske sigurnosti pada na 44%, što pokazuje određenu dozu skepticizma. Glavni razlozi su neizvjesnost oko mirovinskog sustava (24%), nedovoljna mirovina (20%) te opća zabrinutost za budućnost (17%).