Na čelu Županijskog nogometnog saveza dva Kaštelanina

Hrvoje Maleš jednoglasno je izabran za novog predsjednika Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske na Skupštini održanoj na Poljudu.

Manje poznata činjenica je da je za jednog od potpredsjednika izabran još jedan Kaštelanin Toni Tarašić.

Tarašić je poznato i omiljeno lice kaštelanskog nogometa, a obnaša dužnost predsjednika nogometnog kluba Gošk iz Kaštel Gomilice. Uz pomoć suradnika od tog kluba napravio je reprezentativnu instituciju iz koje su ponikli naši poznati reprezentativci Marko Livaja, Marijo Pašalić, Antonijo Milić i Branimir Cipetić.

NK Gošk član je treće Hrvatske nogometne lige jug, dok njihova škola nogometa okuplja oko 350 djece svih dobnih kategorija. Klub je to koji je proslavio 100 godina postojanja, a upravo na čelu s Tarašićem radi na osiguranju vrhunskih uvjeta za rad. Jedan od prioriteta je uvođenje umjetne trave na nogometne terene na kojima treniraju djeca, što je i osnovna ideja Maleševog programa. Poboljšati zastarjele tehnologije u izradi umjetnih terena koje su i zdravstveno upitne. Cilj im je preurediti postojeće terene kako bi zadovoljavali zdravstvene uvjete.