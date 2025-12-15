Na čelu TZ Kaštela je skoro dva desetljeća. Nada Maršić o uspjesima, razvoju turističke ponude i projektima u budućnosti

Turistička zajednica grada Kaštela svečanom Skupštinom proslavila je 30 godina rada. U restoranu Nautilus u Marini Kaštela okupila je uzvanike s kojima je podijelila sretne trenutke, ali i kroz retrospektivu događanja prisjetila tri desetljeća truda, predanosti i suradnje u razvoju turizma. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom Nadom Maršić koja je skoro dva desetljeća na čelu TZ Kaštela.

Već 17 godina ste na čelu TZ Kaštela, a TZ slavi 30. godišnjicu. Kako ste vidjeli razvoj turizma i koji su ključni trenuci oblikovali Kaštela kao destinaciju?

Kada pogledam unatrag, vidim koliko se Kaštela mijenjaju i rastu. Zatvaranje hotela Palace i smanjenje kapaciteta TN Resnik bili su veliki preokret. Ti su događaji usporili razvoj hotelskog turizma, ali su nas usmjerili prema privatnom smještaju i malim iznajmljivačima – i tu su se Kaštela pokazala iznimno uspješna.

Marina Kaštela dala nam je snažan vjetar u leđa i otvorila vrata nautičkom turizmu. To je bio trenutak kada su Kaštela dobila dodatnu vidljivost na europskoj i svjetskoj nautičkoj i turističkoj karti.

Rezultati Marine Kaštela su vidljivi, a dokaz uspješnosti je što je ove godine Marina Kaštela na Danima hrvatskog turizma (DHT) dobila priznanje za najbolju marinu u kategoriji velikih marina.

Koja su najveća postignuća TZ-a tijekom vašeg mandata?

Najvećim postignućem smatram značajno povećanje vidljivosti Kaštela u medijima, na društvenim mrežama i na turističkim tržištima kroz nastupe na sajmovima, ali i posebnim prezentacijama u Londonu, Pragu, Bruxellesu, Zagrebu. Uz kvalitetniju promociju, pratili su nas i brojčani rezultati – rast dolazaka, noćenja i prepoznatljivosti destinacije. Uz to, uspostavili smo snažniju suradnju s lokalnom zajednicom, poduzetnicima i udrugama, što je doprinijelo raznovrsnijoj ponudi.

Što je bio najveći izazov u vođenju TZ-a tijekom gotovo dva desetljeća?

Najveći izazov bila su stalno nova očekivanja – i od gostiju i od grada, ali i moja osobna. Svake godine nastojim podignuti ljestvicu i motivirati sebe i tim da idemo korak dalje.

Kako se turistička strategija Kaštela mijenjala u posljednjih 17 godina?

Strategija se razvijala prirodno – uvijek s idejom da čuvamo svoju tradiciju, ali da je istovremeno nadopunjujemo modernim trendovima. Mislim da je upravo ta kombinacija autentičnosti i suvremenog pristupa ono što je Kaštela učinilo zanimljivima širem krugu posjetitelja.

Koje ste trendove u turizmu najviše pratili i kako su utjecali na razvoj destinacije?

Usmjerili smo se prema održivom turizmu, njegovanju tradicije i podizanju kvalitete događanja. Paralelno smo pratili i moderne trendove — digitalizaciju, nove potrebe gostiju i razvoj posebnih interesa poput gastronomije i eno ponude. Sve to zajedno obogatilo je identitet i prepoznatljivost Kaštela.

Kako ste prilagodili promociju Kaštela digitalnom dobu i društvenim mrežama?

Društvene mreže postale su neizostavan dio našeg rada. Povećali smo aktivnosti, ulagali u kvalitetan vizualni sadržaj i redovito pratimo sve događaje u gradu. Trudimo se prikazati Kaštela onako kako mi koji ovdje živimo znamo da mogu biti – lijepa, autentična i živopisna.

Koje biste kulturne i povijesne manifestacije izdvojili kao najvažnije?

Kaštelanski praznik cvijeća…

Kako biste ocijenili ovogodišnju turističku sezonu i što su bili najveći izazovi?

Sezona je bila vrlo dobra, u skladu s očekivanjima, a brojčani pokazatelji su veći u odnosu na 2024. godinu. Izazovi uvijek postoje situacije — od prometnih gužvi u vrhuncu sezone do potrebe za dodatnim ulaganjima u infrastrukturu — ali s takvim izazovima se nose sve destinacije koje rastu.

Kaštela se promoviraju kao destinacija za obiteljski turizam. Što nudite obiteljima s djecom?

Ulaganja u plaže, njihovu pristupačnost i sigurnost donijela su nam puno pozitivnih reakcija mladih obitelji. Dječja igrališta, čista i sigurna kupališta te raznolika ugostiteljska ponuda čine Kaštela privlačnima za obiteljski odmor.

Što vas osobno motivira nakon 17 godina rada u TZ-u i što smatrate svojim najvećim doprinosom?

Moja najveća motivacija uvijek je bila — i ostala — ljubav prema Kaštelima. Ovdje sam rođena i odrasla, ovdje je moj dom. Volim našu tradiciju, kulturu i ljude.

Mislim da je moj najveći doprinos to što sam uvijek gledala korak unaprijed, prepoznavala dobre stvari, ali i hrabro ukazivala na nedostatke. Trudila sam se uvijek u suradnji sa gradom Kaštela, poboljšati ono što se moglo poboljšati.

Koji je vaš omiljeni kutak Kaštela i što biste preporučili posjetiteljima?

Teško mi je odabrati samo jedan. Volim Biblijski vrt, Malačku, Đardin i rivu u Kaštel Starome, Bile – Kartolinu i Resnik. Svako od tih mjesta priča svoju priču i nosi posebnu emociju. Preporučila bih posjetiteljima da istraže Kaštela polako, od K. Štafilića i kule Nehaj do K. Sućurca i kule Top, jer ljepota je u detaljima koje otkrijete tek kad zastanete.