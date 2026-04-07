Na Braču predstavljeno remek djelo, minijatura katedrale. Ugrađen i originalni kamen sa Stepinčeva groba

U Pučišćima na otoku Braču u ponedjeljak je predstavljena i blagoslovljena minijaturna maketa Zagrebačke katedrale, iznimno detaljan rad hrvatskog branitelja i umjetnika Josipa Radića.

Svečanosti su nazočili splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban te apostolski nuncij, nadbiskup Nikola Eterović.

Posebna duhovna vrijednost

Ono što ovu maketu čini dodatno posebnom jest činjenica da je u nju ugrađen originalni kamen Zagrebačke katedrale, i to na mjestu koje simbolizira grob blaženog Alojzija Stepinca.

Nadbiskup Eterović tom je prilikom istaknuo da ovo djelo ima snažnu simboliku te može biti poticaj za obnovu same katedrale nakon razornog potresa, naglasivši iznimno umjetničko umijeće autora.

Djelo koje privlači pažnju

Radićeva maketa oduševila je okupljene svojom preciznošću i posvećenošću detaljima, a već sada izaziva interes posjetitelja i vjernika.

Svi zainteresirani maketu mogu razgledati u crkvi u Pučišćima, gdje se nalazi uz još jedno značajno djelo istog autora – maketu Bazilike sv. Petra.

Umjetnost, vjera i identitet

Ovaj projekt spaja umjetnost, vjeru i nacionalni identitet, a njegovo predstavljanje u Pučišćima još jednom potvrđuje bogatu tradiciju klesarstva i obrade kamena po kojoj je Brač nadaleko poznat.

Radićevo djelo tako ne predstavlja samo umjetnički pothvat, već i snažnu poruku očuvanja baštine i duhovnih vrijednosti.