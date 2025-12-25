Na Badnjak udario ženu automobilom i pobjegao. Teško je ozlijeđena, njega policija traži

Teška prometna nesreća dogodila se na Badnjak u Križevcima, kada je nepoznati vozač na pješačkom prijelazu udario 64-godišnju ženu i pobjegao. Pješakinja je teško ozlijeđena, a policija traga za vozačem i moli građane za pomoć, stoji u priopćenju PU koprivničko-križevačke.

Nesreća se dogodila u srijedu, 24. prosinca, oko 16:20 sati u Ulici kralja Tomislava. Nepoznati vozač je vozilom naletio na 64-godišnjakinju dok je prelazila kolnik na obilježenom pješačkom prijelazu. Nakon što je prouzročio nesreću, vozač je napustio mjesto događaja bez da je obavijestio policiju ili pružio pomoć teško ozlijeđenoj ženi.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi pronašli vozača i vozilo. U sklopu potrage, uputili su apel javnosti za bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u istrazi. Posebno se napominje da je na vozilu koje je sudjelovalo u nesreći vjerojatno oštećeno prednje desno svjetlo.