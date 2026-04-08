Na 10. travnja opet se obilježava osnutak IX. bojne HOS-a u Splitu, evo programa

IX. bojna HOS-a obilježava 35. obljetnicu
S posebnim poštovanjem i ponosom, IX. bojna HOS-a poziva javnost da se pridruži obilježavanju 35. obljetnice osnutka postrojbe, koje će se održati 10. travnja 2026. godine.

- Ovaj značajan datum prilika je da se s dubokim pijetetom prisjetimo svih poginulih i preminulih pripadnika IX. bojne, koji su svojim životima ugradili temelje slobode koju danas živimo.

Program obilježavanja započinje u 10:00 sati svetom misom za poginule i umrle suborce u crkvi sv. Ante na Poljudu. Nakon mise, u 12:00 sati, kod spomenika IX. bojne HOS-a (ulica Ruđera Boškovića 27) održat će se svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u čast onima koji su dali svoje živote za domovinu.

Okupljanje će biti u duhu zajedništva, dostojanstva i zahvalnosti, kako bi se još jednom potvrdilo da njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena - izvijestili su.

