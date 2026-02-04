MVEP odbacio optužbe Srbije: "Neprihvatljivo je svjesno iskrivljavanje stvarnosti"

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske odbacilo je navode iz priopćenja Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije od 2. veljače 2026., u kojem se Hrvatskoj, kako navode iz MVEP-a, "tendenciozno imputira" promicanje mržnje, povijesnog revizionizma i netrpeljivosti. U priopćenju hrvatskog Ministarstva ističe se da su takvi navodi neprihvatljivi te da predstavljaju pokušaj diskreditacije Hrvatske i stvaranja lažne slike o hrvatskom društvu.

"Hrvatska strana smatra neprihvatljivim pokušaje svjesnog iskrivljavanja stvarnosti i plasiranja neutemeljenih insinuacija s ciljem diskreditacije Republike Hrvatske", poručuju iz MVEP-a.

"Antagonizirajući narativi" protiv Hrvatske i Hrvata

MVEP navodi i da je, prema njihovoj ocjeni, kontinuirano ocrnjivanje Hrvatske u suprotnosti s pozivima na stabilnost i unaprjeđenje dobrosusjedskih odnosa, na koje se, kako ističu, srbijanska strana istodobno poziva.

"Kombinacija političkih i medijskih narativa obilježenih antagoniziranjem javnog prostora u Srbiji izravno potkopava ciljeve razumijevanja i dobrosusjedskih odnosa", ističe se u priopćenju. U svojoj reakciji hrvatsko Ministarstvo naglašava da Hrvatska "sustavno njeguje kulturu sjećanja utemeljenu na povijesnim činjenicama" te da jasno osuđuje sve totalitarne režime.

"Republika Hrvatska s pijetetom obilježava sva stradanja, bez diskriminacije prema žrtvama", navodi MVEP.

Poziv na suočavanje s prošlošću: nestali i logori

Jedna od ključnih poruka priopćenja odnosi se na potrebu, kako kažu, suočavanja Srbije s prošlošću "temeljenog na istini i pravdi", što MVEP vidi kao preduvjet za pomirbu i europsku budućnost. U tom kontekstu MVEP posebno ističe pitanje nestalih u Domovinskom ratu te navodi brojku od 1740 nestalih osoba, uz ocjenu da suradnja Srbije "u ovom trenutku u potpunosti jednostrano izostaje".

Također se spominje i pitanje nelegalnog zatočeništva, pri čemu MVEP navodi da se oko 30 tisuća hrvatskih branitelja i građana početkom 1990-ih našlo u "brojnim logorima na teritoriju Srbije". Unatoč kritikama, MVEP navodi da ostaje privržen otvorenom dijalogu te ponovno poziva srbijansko Ministarstvo na razgovor, uz poruku da očekuje jednake standarde odgovornosti i poštovanja dobrosusjedskih odnosa i s druge strane.

"MVEP RH ostaje privrženo dijalogu unatoč nepostojanju političke volje sa srbijanske strane", stoji u priopćenju.

"Bez politizacije povijesti i umjetnih prijepora"

Na kraju, hrvatsko Ministarstvo poručuje da je Hrvatska spremna na suradnju i poziva Srbiju da svoje postupke "dovede u okvire dobrosusjedskih odnosa", uz odbacivanje pokušaja politizacije povijesti. Ministarstvo upozorava da stvaranje "umjetnih prijepora" ne pridonosi razumijevanju, već produbljuje nepovjerenje.