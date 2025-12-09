Muzej grada Splita proglašen jednim od najinovativnijih u Hrvatskoj

U sklopu manifestacije Dani hrvatskih muzeja, koju organizira ICOM Hrvatska, te pri tom dodjeljuje godišnje nagrade i priznanja s ciljem poticanja izvrsnosti i konkurentnosti hrvatskih muzejskih projekata u skladu s UNESCO-ovim kulturnim politikama, Muzeju grada Splita u suradnji s Gradom Splitom i Turističkom zajednicom grada Splita, uručeno je Posebno priznanje u kategoriji Inovativne i održive muzejske prakse za projekt uređenja novog stalnog postava.

Riječ je o jednom od najznačajnijih stručnih priznanja u hrvatskom muzejskom sektoru, koje ICOM Hrvatska dodjeljuje ističući projekte koji uvode suvremene i međunarodno relevantne muzeološke prakse.

Novi stalni postav rezultat je dvogodišnjeg procesa koji je obuhvatio interdisciplinarnu suradnju stručnjaka, složene konzervatorsko-restauratorske radove i potpuno reosmišljavanje interpretacijskog pristupa zbirci. Projekt je već privukao veliko zanimanje javnosti, čime je Muzej grada Splita dodatno učvrstio svoju ulogu važnog kulturnog središta grada pod Marjanom.

„Iza nas su dvije i pol godine zahtjevnih i vrlo osjetljivih zahvata, u kojima je svaki detalj tražio predanost, promišljanje i suradnju mnogih stručnjaka,“

rekla je, prezentirajući izvršene radove, ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Baketić. Istaknula je kako je ovo priznanje snažna potvrda predanog rada cijelog tima, pri čemu je osobito ponosna na činjenicu da su projekt prepoznali struka i publika:

„Posebno priznanje ICOM Hrvatska 2025. za naš novi stalni postav velika je čast i snažna potvrda rada cijelog tima Muzeja grada Splita. Interes koji je Muzej pobudio među posjetiteljima za nas je jednako vrijedna potvrda. Ovo priznanje je i pohvala i poticaj, da nastavimo razvijati Muzej kao otvoren, živ i inspirativan prostor za sve naše sugrađane i goste.“

Projekt uređenja novog stalnog postava Muzeja grada Splita među 13 je odabranih koji su se u posljednjih 18 mjeseci istaknuli primjenom suvremenih međunarodnih ICOM-ovih muzeoloških načela i praksi što potvrđuje da je novi stalni postav prepoznat kao inovativan i kvalitetno osmišljen primjer suvremene muzejske prakse.

International Council of Museums (ICOM) je organizacija muzejskih stručnjaka osnovana 1946. na međunarodnom nivou, koja djeluje pri UN-u, sa savjetodavnim statusom pri Gospodarskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda (UNESCO-u). ICOM danas čini mreža od 45.000 članova, muzejskih stručnjaka iz 136 zemalja i teritorija, koji predstavljaju globalnu muzejsku zajednicu sa 119 nacionalnih odbora i 30 međunarodnih odbora posvećenih raznim muzejskim specijalnostima. Jedan od nacionalnih odbora je i ICOM Hrvatska, čije je sjedište u Rijeci, na adresi Prirodoslovnog muzeja Rijeka, a koji okuplja hrvatske muzejske stručnjake i same muzeje.