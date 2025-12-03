MUZEJ GRADA SPLITA: Otvorenje izložbe “Umjetnici Karmelu na dar”

Povodom 50. obljetnice dolaska karmelićanske zajednice na splitski Kamen, Muzej grada Splita s osobitim zadovoljstvom najavljuje otvaranje izložbe “Umjetnici Karmelu na dar”. Izložba se otvara utorak, 9. prosinca u Maloj galeriji Muzeja grada Splita. Otvorit će je Nadbiskup Splitsko-makarske nadbiskupije Zdenko Križić, a za glazbeni ugođaj pobrinut će se Pučki pivači župe Kamen.

Riječ je o izložbi koja predstavlja reprezentativan pregled suvremene hrvatske sakralne i duhovne umjetnosti nastaloj na inicijativu karmelićana i dr. sc. o. Zvonka Martića OCD, župnika Župe sv. Mihovila Arkanđela Kamen, koji posljednjih godina aktivno promiče kulturni preporod istočnog dijela Splita. Umjetnici, njih petnaest iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, darovali su Karmelu svoja djela, čime su stvorili temelje buduće umjetničke zbirke samostana Gospe od Karmela.

“Ova izložba predstavlja važan korak u oblikovanju buduće umjetničke kolekcije splitskih karmelićana”, istaknula je Vesna Bulić Baketić, ravnateljica Muzeja grada Splita te dodala kako izbor izloženih djela pruža savršen ambijent za dane došašća.

„U tom ozračju, izložba postaje mjesto susreta umjetnosti, vjere i zajedništva, nudeći posjetiteljima trenutak mira i nadahnuća u bogatoj tradiciji naših Božića.“, zaključila je ravnateljica Bulić Baketić, ističući kako Muzej grada Splita prepoznaje ovaj projekt kao most između duhovne baštine i suvremene umjetničke prakse.

Izložba prikazuje raznolike pristupe temi svetoga, od gestualne figuracije i apstraktnog ekspresionizma, preko modernističkih reinterpretacija tradicije, do inovativnih digitalnih radova. Među autorima čija su djela izložena su: Ana Maria Botteri, Josip Botteri Dini, Tomislav Buntak, Svetislav Cvetković, Sebastijan Dračić, Fedor Fischer, Danko Friščić, Karin Grenc, Koraljka Kovač, Hrvoje Marko Peruzović, Josip Mijić, Marija Paparella, Ilija Skočibušić, Matko Vekić i Josip Zanki.

U ime karmelićanske zajednice, prior samostana o. Jakov Mamić, OCD je rekao kako svaki djelo predstavlja jedinstven dar, plod nadahnutog srca i talenta umjetnika ali i istinski poziv Karmela da ljepota i umjetnost budu putovi duhovnog nadahnuća:

“Njihova djela nisu samo estetski izraz; ona su i svjedočanstvo univerzalnih vrijednosti vjere, nade i ljubavi“, naglasio je o. Jakov Mamić, OCD.

Autor stručnog koncepta, dr. sc. Anđelko Mihanović, istaknuo je kako izložba predstavlja važan prilog proučavanju suvremene sakralne umjetnosti u Hrvatskoj:

“Ovaj projekt dokazuje da je sakralna umjetnost živ dijalog s današnjim likovnim jezikom, od tradicije i gestualnosti do apstrakcije i digitalne konceptualnosti. Split je dobio novo mjesto susreta umjetnosti i duhovnosti“, istaknuo je Mihanović i nadodao kako je ovdje uloga redovničke zajednice posrednička:

„Ona okuplja umjetnike, ali i publiku, otvara prostor za promišljanje o vjeri kroz vizualnu kulturu. To je model koji bi, bez sumnje,mogao poslužiti i drugim institucijama u Hrvatskoj.“

Izložba će ostati otvorena do 9. siječnja 2026., nakon čega će se svi radovi trajno udomiti u samostanu Gospe od Karmela u Splitu.