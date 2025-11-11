Muzej Domovinskog rata organizira filmske večeri u City Centeru One

Muzej Domovinskog rata u Splitu organizira Večeri dokumentarnog filma, koje će se održati 13. i 14. studenoga 2025. godine u kinu Cineplexx u trgovačkom centru City Center One Split.

Tijekom dva dana prikazat će se dokumentarni filmovi posvećeni Domovinskom ratu i suvremenoj povijesti Hrvatske i regije. Ulaz na sve projekcije je slobodan.

Program:

Četvrtak, 13. studenoga 2025.

18:00 – Magistrala ratnog zločina – logor Knin (2023., Hrvatska)

Petak, 14. studenoga 2025.

18:00 – Zora nad Mostarom (1972., BiH)

19:30 – Njezina strana priče – Dalmacija (2023., Hrvatska)

Događanje se održava s ciljem očuvanja sjećanja na Domovinski rat i promocije dokumentarnog filma kao sredstva razumijevanja povijesnih događaja.

Organizator manifestacije je Muzej Domovinskog rata u Splitu, uz pokroviteljstvo Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.