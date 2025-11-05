Muž hrvatske glumice izbacio je Istru iz Kupa

Četveroligaš NK Kurilovec danas je iz Hrvatskog nogometnog kupa izbacio Istru, što je nogometna vijest dana u Hrvatskoj. Za Istru je zabio Salim Lawal, a Kurilovec su do pobjede odveli Dominik Furmek i Mateo Pršir. S njima na terenu, i to kao jedan od najboljih igrača utakmice, bio je i 23-godišnji Goziembah Noble Makuochukwu, poznatiji kao Mak Noble, suprug glumice Petre Dugandžić, prenosi Index.

Upoznali se u Africi

Petra i Mak su se upoznali u Africi, a glumica je ispričala kako je htjela ostati ondje, no Mak je htio u Europu. Kad mu je istekla viza, morao se vratiti u Nigeriju, no par nije odustajao od namjere da budu zajedno, pa su se vjenčali u Nigeriji.

"On se o svemu raspitao kod sebe, ja u Hrvatskoj i nakon toga sam otišla u Nigeriju i tamo smo se vjenčali. On mi je nešto dirljivo napisao, na što sam iz zezancije dobacila 'daj me oženi', na što je odgovorio da je u potpunosti za to. 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?' pitala sam, na što je rekao: 'Jesi i ja sam rekao da.'

Otputovala sam, sve smo organizirali i prije vjenčanja sam upoznala 'nigerijskog oca', koji nije bio baš oduševljen kada je doznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama te činjenice da imam brak iza sebe", opisala je glumica čiji je suprug prije Kurilovca igrao za NK Dugopolje.

Dobivali mnoge negativne komentare

Petra je, nakon što se saznalo za udaju, u emisiji Kod nas doma otkrila da su dobivali mnoge negativne komentare.

"Iznenadilo nas je, mislim glupo je reći nakon 20 godina karijere i javnog života da izađeš s takvom naslovnicom van, da neće biti mrzitelja, kako ih ja zovem, ili nekakvih reakcija koje, eto, sam sad shvatila da vjerojatno idu negdje iz nesigurnosti možda neke, neke čak i sitne ljubomore", ispričala je Petra.

"Ne volim govoriti negativno o ljudima, pokušala sam empatično razumjeti zbog čega tako reagiraju i ono što mislim da je ozbiljno i da sam dobro ubola jest da se iza te razlike u godinama koju ljudi kritiziraju krije ipak rasizam u društvu", dodala je.