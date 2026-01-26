Muškarac u Dalmaciji sletio u kanal i poginuo. Policija objavila detalje nesreće

Jučer, 25. siječnja, između 8,30 i 9,25 sati, na kolniku državne ceste D-9 u Kuli Norinskoj, 63-godišnjak je upravljajući osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka, krećući se iz smjera Metkovića u smjeru Opuzena iz za sada neutvrđenih okolnosti, izletio izvan ruba kolnika u korito pritoka rijeke Neretve gdje je vozilo potonulo na dubinu od 2 metra.

Odmah nakon zaprimljene dojave na mjesto događaja su izašle sve žurne službe: policija, vatrogasci i HGSS.

U 10,05 sati vatrogasci JVP Metković su iz pritoka rijeke izvukli vozilo u kojem je pronađeno beživotno tijelo 63-godišnjeg muškarca.

Na mjestu događaja je obavljen policijski očevid kojim nisu pronađeni tragovi koji bi ukazali na kršenje prometnih propisa zbog čega se ovaj događaj još uvijek ne može definirati kao prometna nesreća, već kao prometni događaj na cesti.

Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva, tijelo 63-godišnjaka je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

O događaju slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Metkoviću, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje koje ima za cilj utvrditi točne okolnosti ovog događaja.