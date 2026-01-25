TRAGEDIJA U DALMACIJI Automobil sletio u kanal, jedna osoba poginula

Na izlazu iz Metkovića, u smjeru doline Neretve, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba.

Prema zasad dostupnim informacijama, osobni automobil iz još neutvrđenih razloga sletio je s kolnika te završio u kanalu uz cestu.

Na mjesto nesreće odmah su upućeni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Metković, policija i hitna medicinska pomoć.

Unatoč brzoj reakciji službi, vozač je preminuo. Okolnosti koje su dovele do ove prometne nesreće bit će poznate nakon dovršetka policijskog očevida, koji je u tijeku.