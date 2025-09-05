Muškarac stavio u oglas prodaju namještaja. Ništa nije prodao, ali je ostao bez novca na računu

Splitska policija zaprimila je prijavu da je muškarac na internetskom oglasniku objavio oglas za prodaju namještaja i ubrzo ga je kontaktirala njemu nepoznata osoba, navodno zainteresirana za kupnju, koja je predložila da se transakcija obavi putem aplikacije, nakon čega je oštećenom dostavljen link i slijedeći upute je upisao osobne podatke. Ubrzo je primijetio da mu je s računa ukradeno više od tisuću eura.

Najveći broj kaznenih djela počinjen je na način da su osobe koje su oglasile prodaju nekih predmeta na internetskim oglašivačima postale meta pfishing napada cyber kriminalaca koji su im u konačnici „počistili“ bankovne račune.

Cyber kriminalci koriste phishing kao predradnju za počinjenje kaznenog djela, a to je u pravilu krađa novca i krađa identiteta.

Policija upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara. Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju.

Informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome..

Posjetite stranice Web heroj - Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba i saznaj kako i na koji način se zaštititi.

Također, CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy koji korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba. Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetsku trgovinu je da na stranici https://iffy.cert.hr upišu ili zalijepe URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru.

Više o samoj usluzi možete pročitati na portalu: https://www.cert.hr/cert-iffy-servis-za-provjeru-internetskih-trgovina/.