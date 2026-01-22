Muškarac sa zastavom i urnebesna scena u kinu: Tisja Kljaković ponovno nasmijala sve!

Crtež Tisje Kljaković novi je hit na društvenim mrežama. Umjetnica je urnebesno dočarala scenu para koji ide gledati hit-film 'Svadba', a muškarac je stigao čak sa zastavom u rukama!

Njena ilustracija već osvaja publiku jer u jednom kadru savršeno spaja humor, svakodnevicu i malu dozu pretjerivanja, što je potpis Tisjinog stila.

- Film je predobar i vrlo poučan, a to što neki negoduju, njihov problem - komentira jedna korisnica Facebooka.

- U trendu..momentalno..bravo!!! - dodaje druga.

Film Svadba je nova regionalna igrana komedija Igora Šeregija, koja na velika platna stiže početkom 2026. i već privlači pažnju medija te izaziva veliki interes publike u Hrvatskoj i regiji. Radnja filma prati Miljenka, uspješnog hrvatskog poduzetnika, čiji posao doživljava krizu upravo na njegov pedeseti rođendan. U isto vrijeme, njegova kći Ana iz Londona objavljuje da je trudna i zaručena za Nebojšu, sina srpskog premijera, što pokreće niz urnebesnih situacija i sukoba između dviju obitelji...