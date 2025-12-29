Muškarac prijavio naručeno ubojstvo i tijelo na Svilaji, policija razotkrila što se zapravo dogodilo

U subotu 27. prosinca 2025. godine u večernjim satima operativno dežurstvo Policijske postaje Sinj zaprimilo je dojavu u kojoj je muška osoba navela da je naručeno ubojstvo te da se tijelo nalazi na području planine Svilaje.

S obzirom na ozbiljnost sadržaja dojave, odmah su poduzete sve potrebne mjere i radnje te je ubrzo utvrđena lokacija s koje je dojava upućena, nakon čega su policijski službenici na terenu pronašli osobu koja je dojavu uputila.

Postupanjem policije utvrđeno je kako se radi o lažnoj dojavi, a osoba je zatečena u vidno alkoholiziranom i psihički rastrojenom stanju.

Dana 28. prosinca 2025. godine nad osumnjičenim je provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Lažna uzbuna nadležnom državnom odvjetništvu.