Muškarac preko Facebooka prijetio riječima "Srušit ću te oba mi oka crna". Odmah priveden

Dana 10. studenog 2025. godine, postupajući po anonimnoj prijavi, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, Sektora kriminalističke policije, Odjela za gospodarski kriminal – cyber, izvršili su provjere navoda koji su se odnosili na Facebook profil „N. M.“

Provjerama su potvrđeni navodi anonimne prijave te je utvrđeno postojanje objava u obliku videozapisa koji prikazuju panoramski pogled s brda Hum na grad Mostar, pri čemu je u jednom kadru vidljiv križ. U videu se također nalazio prijeteći tekstualni natpis: „Srušit ću te oba mi oka crna“.

Potvrđen identitet osobe

Policijski službenici Odjela za gospodarski kriminal – cyber, u koordinaciji s dežurnim tužiteljem, proveli su niz operativnih mjera kojima je potvrđen identitet osobe koja stoji iza navedenog Facebook profila.

Na temelju informacija dobivenih od kompanije „META“ i drugih operativnih provjera, utvrđeno je da se radi o muškoj osobi s područja Zenice, inicijala N.M. (1954.).

Osumnjičeni je dana 12. studenog 2025. godine, na temelju brzojavke Uprave policije Sektora kriminalističke policije, priveden u prostorije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije, gdje je provedena kriminalistička obrada. Tijekom iste, osoba je u potpunosti priznala izvršenje kaznenog djela „Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“ iz članka 163. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Po okončanju istrage i kompletiranju predmeta, nadležnom tužiteljstvu bit će podneseno izvješće o počinjenom kaznenom djelu.

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije nastavit će provoditi aktivnosti usmjerene na suzbijanje svih oblika govora mržnje i prijetnji putem interneta te apelira na građane da svaku sličnu objavu prijave na broj 122 ili najbližoj policijskoj stanici, piše Večernji.ba.