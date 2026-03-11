Muškarac pao niz stepenice i na mjestu umro

Pazinska policija zaprimila je dojavu o mrtvom tijelu koje je pronađeno na adresi Ulica Franine i Jurine u Pazinu 7. ožujka oko 00.30 sati.

Policijski službenici su u suradnji sa nadležnim državnim odvjetnikom obavili očevid na mjestu događaja. Prema zasad utvrđenom, 60-godišnjak je pao niz stepenice na stubištu i zadobio ozlijede uslijed kojih je preminuo. Dežurni županijski državni odvjetnik naložio je obavljanje obdukcije nad tijelom preminulog.

Provedenim izvidima utvrđeno je kako smrt nije posljedica kaznenog djela.