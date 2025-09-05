Muškarac koji je nasilno pokušao ući u Milanovićev ured bivša je vojna osoba. Poznato što je htio

Dramatično jutro u Uredu predsjednika! Dnevniku Nove TV potvrđeno je da je tijekom jutra nepoznati muškarac na silu pokušao ući u kompleks. U pokušaju je zaustavljen.

O detaljima je s Pantovčaka izvijestio Domagoj Mikić. Kazao kako je riječ o 67-godišnjem muškarcu, bivšoj vojnoj osobi, koja je htjela doći do predsjednika države i razgovarati o svojem daljnjem angažmanu u diplomaciji. Muškarac se trenutno nalazi u prostorijama I. policijske postaje u Zagrebu.

Slučaj je u razgovoru za Dnevnik Nove TV komentirao stručnjak za sigurnost Bono Marjanović koji je kazao kako su situacije da netko dođe do predsjednika vrlo realne.

"Ako govorimo o vukovima samotnjacima ili nekim poremećenim osobama, sa sigurnosnog stajališta možemo reći da to oblik ugroze koji je najlakše spriječiti. U ovom slučaju čovjek je, možemo tako reći, pokucao na glavni ulaz i tu je stvar spriječena", kazao je Marjanović i naglasio da apsolutne sigurnosti nema.

"U slučajevima kad je netko naručitelj ovakvih poteza, ključne su informacije sigurnosno obavještajnih službi", rekao je Marjanović.

Dodao je da činjenica što je muškarac bivša vojna osoba ne bi trebala otežati istragu.

"Vjerujem da to neće ništa otežati, osoba je imala jasan cilj iz osobnih razloga doći i realizirati to iz svoje frustracije, nije uspjela", rekao je.

U slučaju da je predsjednik u tim trenucima bio u Uredu, kaže Marjanović, on bi nastavio raditi svoj posao, a eventualne probleme spriječile bi sigurnosne službe.

Radovi koji se odvijaju ispred samog ulaza u štićeni kompleks, ocijenio je Marijanović, u konkretnom su slučaju počinitelju bili otegotna okolnost.

"U nekim slučajevima može biti olakšavajuća okolnost, no ovdje nije bila. Ipak, primarno je da službe sada naprave jednu mini analizu, vide je li sve odrađeno kako treba i eventualno korigiraju svoje aktivnosti", kazao je Marjanović.

U povodu ovog incidenta oglasili su se i iz Ureda predsjednika. Pohvalili su rad pripadnika Počasne bojne i policije koja je ekspresno stigla na mjesto događaja. Kriminalističko istraživanje je još uvijek u tijeku te će se utvrditi hoće li se pokušaj 67-godišnjaka biti predmet kaznenog ili prekršajnog djela, zaključio je javljanje Domagoj Mikić.