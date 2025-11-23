Muškarac iz BiH zbunjeno govorio prolaznicima: "Učinio sam nešto strašno"

Belgijska policija uhitila je muškarca (46) iz Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je ubio svoju suprugu u jednom hotelu u Antwerpenu.

Prema pisanju belgijskih medija, sinoć oko 23.30 prolaznici su u blizini hotela Leonardo primijetili dezorijentiranog muškarca koji im je rekao da pozovu policiju jer je "učinio nešto strašno svojoj supruzi", piše Večernji.ba.

Glasnogovornik tužilaštva, Kristof Aerts, potvrdio je da je muškarac prišao prolaznicima i zamolio ih da pozovu policiju zato što je učinio nešto strašno svojoj supruzi.

Uzrok smrti još nije poznat

Policija je odmah ušla u hotel, a nedugo zatim pridružile su im se i ekipe hitne pomoći i spasilačke službe. U hotelskoj sobi pronađena je teško povrijeđena 53-godišnja žena. Hitne službe pokušale su je reanimirati, ali je preminula na licu mjesta, piše Večernji.ba.

Par je u braku posljednjih nekoliko godina, a prema nekim navodima, u posljednje vrijeme su imali bračne probleme.

Još nije poznato što se točno dogodilo u hotelskoj sobi, a osumnjičenom muškarcu je određen pritvor. Sljedeći tjedan bit će izveden pred sudsko vijeće, koje će odlučiti o nastavku njegovog pritvora.

Točan uzrok smrti još nije poznat, a detalji će biti poznati po završetku obdukcije.